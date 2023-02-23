Ukrayna’dan Atomic Heart oyununa veto: İşte sebebi!

Atomic Heart ve Rusya bağlantıları
Bilim kurgu FPS türündeki Atomic Heart; Fallout ve Bioshock mekaniklerinden ilham alıyor. Oyun 1950’lerin Rusya’sında, SSCB’nin “Kollectiv” adlı bir sinir ağı ve Polymer denilen enerji kaynağı tarafından desteklenen robotların bulunduğu alternatif bir gerçeklikte geçiyor. Böylece oyuncular, yolculukları sırasında yeni keşifler ve aksiyon dolu bir oynanış ile karşılaşacak.
Ukrayna hükümeti Sony, Microsoft ve Valve’e bir bildirim göndererek oyunun ülke sınırları içerisinde dağıtılmamasını istedi. Sovyet Döneminin komünist ideolojilerini yansıtan oyunda bazı yatırımcıların Rus olmasına ve elde edilecek gelirlerin Ukrayna savaşında kullanılması ihtimaline değiniliyor. Ofis hatta kullanıcı verilerini izinsiz bir şekilde toplama ihtimaline karşı diğer ülkelerde de yasaklanmasını istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.