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    Anlık Bildirim

    Ukrayna’dan Atomic Heart oyununa veto: İşte sebebi!

    21 Şubat tarihinde Steam, Xbox One ve Xbox Series, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapan Atomic Heart oyununa Ukrayna hükümetinden sert bir veto geldi. 
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    Atomic Heart Tam Boyutta Gör
    Yılın beklenen oyunlarından Atomic Heart bu hafta çıkışını yaptı ancak Ukrayna hükümetinden veto geldi. Dijital Dönüşüm Ofisi oyunun derhal mağazalardan kaldırılmasını istiyor.

    Atomic Heart ve Rusya bağlantıları

    Bilim kurgu FPS türündeki Atomic Heart; Fallout ve Bioshock mekaniklerinden ilham alıyor. Oyun 1950’lerin Rusya’sında, SSCB’nin “Kollectiv” adlı bir sinir ağı ve Polymer denilen enerji kaynağı tarafından desteklenen robotların bulunduğu alternatif bir gerçeklikte geçiyor. Böylece oyuncular, yolculukları sırasında yeni keşifler ve aksiyon dolu bir oynanış ile karşılaşacak.

    Ukrayna hükümeti Sony, Microsoft ve Valve’e bir bildirim göndererek oyunun ülke sınırları içerisinde dağıtılmamasını istedi. Sovyet Döneminin komünist ideolojilerini yansıtan oyunda bazı yatırımcıların Rus olmasına ve elde edilecek gelirlerin Ukrayna savaşında kullanılması ihtimaline değiniliyor. Ofis hatta kullanıcı verilerini izinsiz bir şekilde toplama ihtimaline karşı diğer ülkelerde de yasaklanmasını istiyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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