Ukrayna’dan Atomic Heart oyununa veto: İşte sebebi!

Tam Boyutta Gör Yılın beklenen oyunlarından Atomic Heart bu hafta çıkışını yaptı ancak Ukrayna hükümetinden veto geldi. Dijital Dönüşüm Ofisi oyunun derhal mağazalardan kaldırılmasını istiyor.

Atomic Heart ve Rusya bağlantıları

Bilim kurgu FPS türündeki Atomic Heart; Fallout ve Bioshock mekaniklerinden ilham alıyor. Oyun 1950’lerin Rusya’sında, SSCB’nin “Kollectiv” adlı bir sinir ağı ve Polymer denilen enerji kaynağı tarafından desteklenen robotların bulunduğu alternatif bir gerçeklikte geçiyor. Böylece oyuncular, yolculukları sırasında yeni keşifler ve aksiyon dolu bir oynanış ile karşılaşacak.

Atomic Heart sistem gereksinimleri açıklandı! 1 hf. önce eklendi

Ukrayna hükümeti Sony, Microsoft ve Valve’e bir bildirim göndererek oyunun ülke sınırları içerisinde dağıtılmamasını istedi. Sovyet Döneminin komünist ideolojilerini yansıtan oyunda bazı yatırımcıların Rus olmasına ve elde edilecek gelirlerin Ukrayna savaşında kullanılması ihtimaline değiniliyor. Ofis hatta kullanıcı verilerini izinsiz bir şekilde toplama ihtimaline karşı diğer ülkelerde de yasaklanmasını istiyor.

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Atomic Heart problemli başladı