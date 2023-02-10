Atomic Heart için sistem gereksinimleri açıklandı: 90GB depolama istiyor

Tam Boyutta Gör Oyun severler tarafından uzun yıllardır beklenen bilim kurgu FPS oyunu Atomic Heart, çok yakında Xbox, Playstation ve PC oyuncuları ile buluşacak. Bilmeyenler için Fallout ve Bioshock mekaniklerinden ilham alan yapım, merak uyandıran atmosferi ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Şimdi de geliştirici Mundfish, Atomic Heart için ayrıntılı sistem gereksinimlerini açıkladı.

Atomic Heart sistem gereksinimleri açıklandı

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre Atomic Heart için istenen en düşük ekran kartı 4GB VRAM içeren Nvidia GTX 960 veya AMD Radeon R9 380. Bu bağlamda yeni FPS oyununu oynamak için kullanıcıların zorlu bir sisteme ihtiyacı olmayacak diyebiliriz. Ancak en büyük talebin depolama tarafında yer aldığını belirtelim. Burada kullanıcıların 90GB HDD veya SSD'ye sahip olmaları gerekecek.

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Sovyet çağının birinci dönemini temel alan Atomic Heart, 1950’lerin Rusya’sında, SSCB’nin “Kollectiv” adlı bir sinir ağı ve Polymer denilen enerji kaynağı tarafından desteklenen robotların bulunduğu alternatif bir gerçeklikte geçiyor. Böylece oyuncular, yolculukları sırasında yeni keşifler ve aksiyon dolu bir oynanış ile karşılaşacak.

Atomic Heart, 21 Şubat tarihinde Steam, Xbox One ve Xbox Series, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapacak. Ayrıca merakla beklenen yapım, çıkış yaptığı ilk gün Xbox Game Pass’te erişilebilir olacak.

Atomic Heart PC Sistem Gereksinimleri

Minimum – 1080p/30FPS

Grafik ayarları: Düşük

Düşük CPU: Core i5-2500 veya Ryzen 3 1200

Core i5-2500 veya Ryzen 3 1200 GPU: GeForce GTX 960 veya Radeon R9 380

GeForce GTX 960 veya Radeon R9 380 RAM : 6GB (12GB önerilen)

: 6GB (12GB önerilen) Depolama: 90GB HDD (SSD önerilen)

Minimum - 1080p/60FPS

Grafik ayarları: Düşük

Düşük CPU: Core i5-6600K veya Ryzen 3 1400

Core i5-6600K veya Ryzen 3 1400 GPU: GeForce GTX 1070 veya Radeon RX 5600 XT

GeForce GTX 1070 veya Radeon RX 5600 XT RAM: 16GB

16GB Depolama: 90GB HDD

Orta- 1080p/60FPS

Grafik ayarları: Orta

Orta CPU: Core i5-6500K veya Ryzen 5 1400

Core i5-6500K veya Ryzen 5 1400 GPU: GTX 1070 veya Radeon RX 5600XT

GTX 1070 veya Radeon RX 5600XT RAM: 16GB

16GB Depolama: 90GB SSD

Yüksek - 1080p/60FPS

Grafik ayarları: Yüksek

Yüksek CPU: Core i7-7600K veya Ryzen 5 1600

Core i7-7600K veya Ryzen 5 1600 GPU: RTX 1080 veya Radeon RX 5700 XT

RTX 1080 veya Radeon RX 5700 XT RAM: 16GB

16GB Depolama: 90GB SSD

Ultra - 1080p/60FPS

Grafik ayarları: Ultra

Ultra CPU: Core i7-7700K veya Ryzen 5 2600X

Core i7-7700K veya Ryzen 5 2600X GPU: RTX 2070 Super veya Radeon RX 6700 XT

RTX 2070 Super veya Radeon RX 6700 XT RAM: 16GB

16GB Depolama: 90GB SSD

Ultra - 4K/60FPS

Grafik ayarları: Ultra

Ultra CPU: Core i7-8700K veya Ryzen 5 3600X

Core i7-8700K veya Ryzen 5 3600X GPU: RTX 3080 veya Radeon RX 6800 XT

RTX 3080 veya Radeon RX 6800 XT RAM: 16GB

16GB Depolama: 90GB SSD

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Atomic Heart sistem gereksinimleri açıklandı!