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    Atomic Heart için sistem gereksinimleri açıklandı: 90GB depolama istiyor

    Yılın beklenen oyunlarından Atomic Heart için sistem gereksinimleri belli oldu. Bilimkurgu FPS oyunu için 7-8 senelik bir ekran kartı yeterli olacak. İşte detaylar
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    Atomic Heart sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Oyun severler tarafından uzun yıllardır beklenen bilim kurgu FPS oyunu Atomic Heart, çok yakında Xbox, Playstation ve PC oyuncuları ile buluşacak. Bilmeyenler için Fallout ve Bioshock mekaniklerinden ilham alan yapım, merak uyandıran atmosferi ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Şimdi de geliştirici MundfishAtomic Heart için ayrıntılı sistem gereksinimlerini açıkladı.

    Atomic Heart sistem gereksinimleri açıklandı

    Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre Atomic Heart için istenen en düşük ekran kartı 4GB VRAM içeren Nvidia GTX 960 veya AMD Radeon R9 380. Bu bağlamda yeni FPS oyununu oynamak için kullanıcıların zorlu bir sisteme ihtiyacı olmayacak diyebiliriz. Ancak en büyük talebin depolama tarafında yer aldığını belirtelim. Burada kullanıcıların 90GB HDD veya SSD'ye sahip olmaları gerekecek.

    Sovyet çağının birinci dönemini temel alan Atomic Heart, 1950’lerin Rusya’sında, SSCB’nin “Kollectiv” adlı bir sinir ağı ve Polymer denilen enerji kaynağı tarafından desteklenen robotların bulunduğu alternatif bir gerçeklikte geçiyor. Böylece oyuncular, yolculukları sırasında yeni keşifler ve aksiyon dolu bir oynanış ile karşılaşacak.

    Atomic Heart, 21 Şubat tarihinde Steam, Xbox One ve Xbox Series, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapacak. Ayrıca merakla beklenen yapım, çıkış yaptığı ilk gün Xbox Game Pass’te erişilebilir olacak. 

    Atomic Heart PC Sistem Gereksinimleri

    Minimum – 1080p/30FPS

    • Grafik ayarları: Düşük
    • CPU: Core i5-2500 veya Ryzen 3 1200
    • GPU: GeForce GTX 960 veya Radeon R9 380
    • RAM: 6GB (12GB önerilen)
    • Depolama: 90GB HDD (SSD önerilen)

    Minimum - 1080p/60FPS

    • Grafik ayarları: Düşük
    • CPU: Core i5-6600K veya Ryzen 3 1400
    • GPU: GeForce GTX 1070 veya Radeon RX 5600 XT
    • RAM: 16GB
    • Depolama: 90GB HDD

    Orta- 1080p/60FPS

    • Grafik ayarları: Orta
    • CPU: Core i5-6500K veya Ryzen 5 1400
    • GPU: GTX 1070 veya Radeon RX 5600XT
    • RAM: 16GB
    • Depolama: 90GB SSD

    Yüksek - 1080p/60FPS

    • Grafik ayarları: Yüksek
    • CPU: Core i7-7600K veya Ryzen 5 1600
    • GPU: RTX 1080 veya Radeon RX 5700 XT
    • RAM: 16GB
    • Depolama: 90GB SSD

    Ultra - 1080p/60FPS

    • Grafik ayarları: Ultra
    • CPU: Core i7-7700K veya Ryzen 5 2600X
    • GPU: RTX 2070 Super veya Radeon RX 6700 XT
    • RAM: 16GB
    • Depolama: 90GB SSD

    Ultra - 4K/60FPS

    • Grafik ayarları: Ultra
    • CPU: Core i7-8700K veya Ryzen 5 3600X
    • GPU: RTX 3080 veya Radeon RX 6800 XT
    • RAM: 16GB
    • Depolama: 90GB SSD
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    alfa-x 17 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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