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Audi A8, Nvidia Tegra ve Google Earth ile donatılıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Audi A8, Nvidia Tegra ve Google Earth ile donatılıyor
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Otomobil dünyasının köklü markalarından Almanya merkezli Audi, Nvidia'nın Tegra platformuyla anılmaya devam ediyor. Daha öncesinde SUV sınıfındaki iddialı modellerinden Q5'te Nvidia Tegra platformuna yer vererek hem sürücüye hem de yolculara daha gelişmiş bilgi-eğlence sistemi sunacağı iddia edilen Audi, bu sefer de yenilenen amiral gemisi A8 ile gündemde. Firmanın lüks sedan sınıfındaki güçlü temsilcisi A8'de Nvidia Tegra platformuna ve otomotiv endüstrisinde ilk defa Google Earth uygulamasına yer vereceği söyleniyor. MMI adı verilen çoklu ortam arabirimini uzunca bir süredir araçlarında kullanan Audi, araç için uydu navigasyon sisteminde Google Earth görüntüleri ve Avrupa şehirlerinin 3D imajlarına yer vererek gelişmiş yol tarifi sunmaya hazırlanıyor.

Uydu-navigasyon sistemindeki tüm görüntülerin Nvidia Tegra platformu üzerinde taranacağı sistemde ayrıca konumla ilgili çeşitli detaylar Wikipedia'dan alınabilecek ve hava durumuyla ilgili son gelişmeler araç içi bilgi-eğlence sistemiyle sürücüye yansıtılabilecek. Araç içi internet için GPRS ve EDGE modüllerini kullanan Audi yeni yıl ile birlikte bu nokta da güncellemeye giderek UMTS modülü kullanmayı ve daha hızlı bağlantı olanağı sunmayı planlıyor. MPEG-4 ve DVD videolarını da oynatabilen A8'in araç içi sisteminde ayrıca Bluetooth bağlantısı ile farklı kaynaklardaki dosyalar da gösterilebilecek. 2GB bellekle donatılan sistemin işleyişinde internet bağlantısı ve çevrimiçi kaynaklar büyük önem taşıyacak ve Audi'ye göre 200km'nin üzerindeki hızlarda dahi internet bağlantısı sürdürülebilecek.

Google Street View servisini de kullanmayı planlayan Audi, yeni nesil bilgi-eğlence sistemine sahip güncellenmiş A8 modelini 2010'da satışa sunacak.

Audi A8, Nvidia Tegra ve Google Earth ile donatılıyor
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mustafa_550 9 yıl
skyline gtr vazgeçilmezdir ama alman otomobilleride mükemmel aracın içine bittim :)
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N-0NE 9 yıl
Audiyi bırakın volvom olsa yeter....
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AburCubur 9 yıl
Söyleyecek söz bulamıyorum artık, cımbızla seçilmiş bizim ahali! A8'e de giydiren çıktıya helal olsun.
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memanet 9 yıl
audinin r8 modeli dünyanın en güzel spor otomobili seçilmişti arabayı görünce resmen aşık oldum ferrari halt etmiş yanın da
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bwhiteshark 9 yıl
Eskisinin ön tasarımı daha iyiydi bence ama iç tasarım çok güzel olmuş.
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ÇVK 9 yıl
audi nin bu yeni far tasarımı berbat bence
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fotifoti 9 yıl
alman araçlarda deli mühendislik olmakla birlik çok modeli bana kaba geliyor. ayrıca motorları japonlar kadar çabuk devirlenmiyor. imprezanın porsche tokatlamasının nedeni de bu. ama bi s4 e yok demem :)para konuşur
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emreonal69 9 yıl

fotifoti

alman araçlarda deli mühendislik olmakla birlik çok modeli bana kaba geliyor. ayrıca motorları japonlar kadar çabuk devirlenmiyor. imprezanın porsche tokatlamasının nedeni de bu. ama bi s4 e yok demem :)para konuşur

Bmw deki motor devri hiçbirinde yok.
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Apache Squad 9 yıl
Araba mükemmel ötesi yahu .. Öyle demeyin arkadaşlar Allah ne günleri gösterir insana (:
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RaptorFX 9 yıl
A8 - tegra ... ikisi de hayal benim için...
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SkyCaptain18 9 yıl
üffff be ne araba bu arabayla uzun yol gidecen ne güzel olur Audi gene döktürmüş ....
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scutaro 9 yıl
Alman üretimi arabalar her zaman güzeldir, bu arada Tegra'nın kullanım alanı bayağı zenginleşiyor.
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