106 yıllık marka tarihinde bir ilk: 2020 Aston Martin DBX tanıtıldı

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Aston Martin, uzun süredir üzerinde çalıştığı DBX isimli SUV modele güç verecek motorun teknik detaylarını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Şimdi de aracın tasarımını gözler önüne seren resmi görseller paylaştı.

2020 Aston Martin DBX’in ön tasarımına baktığımızda İngiliz üreticinin imzasını rahatlıkla görebiliyoruz. Kendine has şekliyle öne çıkan geniş radyatör ızgarası ve oval şeklindeki farlar, markanın spor otomobillerinden aşina olduğumuz detaylar. Ön kaput üzerindeki havalandırma ve çizgileri kaslı bir görünüm kazandırdığı SUV’un tamponundaki dikdörtgen benzeri LED gündüz farları da dikkat çekici görünüyor.

2020 Aston Martin DBX’in kaslı görünümünü destekleyen omuz çizgisinin uzandığı yan tarafta da aracın 22 inç standart jantlarını, gizli kapı kollarını ve neredeyse arka tekerleğe kadar uzanan stop lambalarını görüyoruz. Arka bölüme geçtiğimizde ise geniş bir bagaj spoyleri, boydan boya uzanan be şekliyle ön ızgaraya atıfta bulunan LED stopları, iki büyük egzoz çıkışı ve onlara ev sahipliği yapan büyük bir difüzör ile karşılaşıyoruz.

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2020 Aston Martin DBX’in tek renkli düzenin hakim olduğu kabininde yer yer metalik ve ahşap trim parçaları kullanılmış. Yoğun deri ve Alcantara kullanımı ile premium hissiyatı veren yaşam alanı, panoramik cam tavan ile daha ferah hale getirilmiş. Sürücünün önündeki üç kollu deri direksiyon vites kulakçıklarıyla tamamlanmış. Onun hemen arkasında 12.3 inç dijital gösterge paneli, merkezde ise Apple Car Play destekli 10.25 inç multimedya ekranına yer verilmiş. Diğer yeni modellerin aksine fiziksel tuşların hakim olduğu orta konsolda kablosuz şarj ünitesi de mevcut.

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2020 Aston Martin DBX’in kalbinde çift turbo 4.0 litre AMG V8 ünite yatıyor. 542 beygir güç ve 700 Nm tork üreten motor 9 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla eşlenmiş. Arka sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve aktif merkez diferansiyel gibi özelliklere sahip dört tekerlekten çekiş sistemi de 2020 Aston Martin DBX’in donanımları arasında. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlayan 2020 Aston Martin DBX'in maksimum hızı da 291 km/s olarak açıklandı.

2,245 kg ağırlığındaki 2020 Aston Martin DBX’in standart özellikleri arasında üç kademeli adaptif havalı süspansiyon da var. Söz konusu sistem sayesinde DBX’in yerden yüksekliği 45 mm artırılıp 50 mm düşürülebiliyor. Bu iki işlem de zeminin durumuna göre anlık olarak otomatik biçimde gerçekleşiyor. Aston Martin DBX’in Almanya’daki başlangıç fiyatı 193 bin 500 euro.

https://media.astonmartin.com/aston-martin-unveils-dbx-an-suv-with-the-soul-of-a-sports-car/