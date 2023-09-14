Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtılan yeni Fiat 600e üretime girdi. Kompakt crossover, hali hazırda Jeep Avenger modelinin üretildiği Polonya'nın Tychy şehrinde montajlanıyor. Bu önemli gelişme, Stellantis'in resmi web sitesi aracılığı ile duyuruldu.

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Üretime ilk olarak elektrikli Fiat 600e ile başlandı ancak 2024'ün ortalarından itibaren modelin hibrit versiyonları da sunulacak. Üretilen ilk 600e, "Sun of Italy" (İtalya Güneşi) adı verilen turuncu rengindeki en üst sınıf La Prima versiyonu oldu.

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Fiyatı ne kadar?

La Prima modelinin fiyatı 40.000 euro'nun biraz üzerindeyken, elektrikli otomobilin baz versiyonu 35.950 euro'dan başlıyor. Yeni Fiat 600e'nin Stellantis tarafından geliştirilen e-CMP2 platformunu temel aldığını belirtelim. Yani araç Jeep Avenger'ın platform ikizi.

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Fiat 600e'nin temel donanım seviyesi anahtarsız giriş, ısıtmalı koltuklar, geri görüş kamerası ve bir dizi güvenlik sistemi içeriyor. Elektrikli otomobil 154 beygir gücünde bir motor ve 54 kWh bataryaya sahip. 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 9 saniye. Tek bir şarjla 409 km menzil sunuyor.

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Fiat'ın ilk elektrikli crossover'ı üretime girdi: İşte fiyatı