Fiat'ın ilk elektrikli crossover'ı üretime girdi: İşte fiyatı

Üretime ilk olarak elektrikli Fiat 600e ile başlandı ancak 2024'ün ortalarından itibaren modelin hibrit versiyonları da sunulacak. Üretilen ilk 600e, "Sun of Italy" (İtalya Güneşi) adı verilen turuncu rengindeki en üst sınıf La Prima versiyonu oldu.
Fiyatı ne kadar?
La Prima modelinin fiyatı 40.000 euro'nun biraz üzerindeyken, elektrikli otomobilin baz versiyonu 35.950 euro'dan başlıyor. Yeni Fiat 600e'nin Stellantis tarafından geliştirilen e-CMP2 platformunu temel aldığını belirtelim. Yani araç Jeep Avenger'ın platform ikizi.
Fiat 600e'nin temel donanım seviyesi anahtarsız giriş, ısıtmalı koltuklar, geri görüş kamerası ve bir dizi güvenlik sistemi içeriyor. Elektrikli otomobil 154 beygir gücünde bir motor ve 54 kWh bataryaya sahip. 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 9 saniye. Tek bir şarjla 409 km menzil sunuyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.