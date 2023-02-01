Yeni Mazda CX-90 tanıtıldı: 340 hp güç, 7 kişilik yaşam alanı

Tam Boyutta Gör Bir süredir devam eden ipucu paylaşımlarının ardından yeni Mazda CX-90 SUV bugün resmi olarak tanıtıldı. Kuzey Amerika pazarı için tasarlanan SUV model, şirketin şimdiye kadarki en güçlü üretim modeli olarak karşımızda.

Yeni Mazda CX-90, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 Mazda CX-90'ın motor seçenekleri 3.3 litre turbo şarjlı benzinli motorla başlıyor. 48V hafif hibrit desteğine sahip bu altı silindirli motor, 340 hp maksimum güç ve 500 Nm maksimum tork üretiyor. Sistem dahilinde sunulan küçük elektrik motoru, benzinli motor ile şanzıman arasında konumlandırılmış. Elektromotorun ürettiği güç açıklanmamış fakat düşük hızlarda SUV'u tek başına hareket ettirebildiği ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni CX-90'daki ikinci motor seçeneği ise PHEV yani şarj edilebilir hibrit. e-Skyactiv PHEV adı verilen sistem, 2.5 litre dört silindirli benzinli motor, bir elektrik motoru ve 17,8 kWsa kapasiteli bataryadan oluşuyor. Saf elektrikli sürüş menzili ve şarj süresi gibi detaylar henüz açıklanmadı fakat bu sistemin toplamda 323 hp güç ve 500 Nm tork ürettiğini biliyoruz. Fikir oluşturması açısından, aynı sistem CX-60'ta da kullanılıyor ve 63 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor.

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Tercih edilen motor fark etmeksiniz yeni Mazda CX-90'da tork konvertörü bulunmayan 8 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Elektrik desteğine sahip büyük platformlar için geliştirildiği belirtilen bu şanzımanın pürüzsüz bir hızlanma ve gelişmiş yakıt verimliliği sağladığı ifade ediliyor. Yeni CX90 ayrıca, 2022 model MX-5'te tanıtılan Kinematic Posture Control sistemiyle donatılmış. Bu sistem kabaca otomobilin arka tekerlekleri arasındaki hız farkını gerçek zamanlı olarak takip ederek yüksek hızla viraj alırken kaldırma önleyici kuvvet oluşturmak için iç tekerleği frenleyerek gövdenin yuvarlanmasını azaltıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Mazda CX-90'ın iç mekânı oldukça şık bir görünüme sahip. Tasarım olarak deri, ahşap ve özel bir kumaştan oluşan malzemelerle güzel bir uyum yakalanmış. Konsolun merkezinde 12.3 inçlik büyük bir multimedya ekranı görev yapıyor. Altta ise koltuk ve klima ayarlarının yapılabildiği kontrol düğmelerinden oluşan bir panel mevcut. Sürücünün önünde de dijital gösterge paneli bulunuyor. Ayrıca, seçilen koltuk düzenine göre üçüncü sıradaki yolcular için de USB C girişleri ve havalandırma ızgaraları sunuluyor.

Aktif hız sabitleyici, dinamik frenleme ve kör nokta uyarı sistemi gibi bazı i-Activesense sürücü asistan sistemlerinin standart olarak sunulduğu 2024 Mazda CX-90'ın önümüzdeki bahar aylarında satışa sunulması bekleniyor.

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2024 Mazda CX-90 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri