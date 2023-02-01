Yeni Mazda CX-90 tanıtıldı: 340 hp güç, 7 kişilik yaşam alanı

Yeni Mazda CX-90, özellikleriyle neler sunuyor❓
2024 Mazda CX-90'ın motor seçenekleri 3.3 litre turbo şarjlı benzinli motorla başlıyor. 48V hafif hibrit desteğine sahip bu altı silindirli motor, 340 hp maksimum güç ve 500 Nm maksimum tork üretiyor. Sistem dahilinde sunulan küçük elektrik motoru, benzinli motor ile şanzıman arasında konumlandırılmış. Elektromotorun ürettiği güç açıklanmamış fakat düşük hızlarda SUV'u tek başına hareket ettirebildiği ifade ediliyor.
Tercih edilen motor fark etmeksiniz yeni Mazda CX-90'da tork konvertörü bulunmayan 8 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Elektrik desteğine sahip büyük platformlar için geliştirildiği belirtilen bu şanzımanın pürüzsüz bir hızlanma ve gelişmiş yakıt verimliliği sağladığı ifade ediliyor. Yeni CX90 ayrıca, 2022 model MX-5'te tanıtılan Kinematic Posture Control sistemiyle donatılmış. Bu sistem kabaca otomobilin arka tekerlekleri arasındaki hız farkını gerçek zamanlı olarak takip ederek yüksek hızla viraj alırken kaldırma önleyici kuvvet oluşturmak için iç tekerleği frenleyerek gövdenin yuvarlanmasını azaltıyor.
Aktif hız sabitleyici, dinamik frenleme ve kör nokta uyarı sistemi gibi bazı i-Activesense sürücü asistan sistemlerinin standart olarak sunulduğu 2024 Mazda CX-90'ın önümüzdeki bahar aylarında satışa sunulması bekleniyor.
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?