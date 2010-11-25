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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi, premium elektrikli otomobilller segmentinin liderliğini hedefliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Audi, premium elektrikli otomobilller segmentinin liderliğini hedefliyor
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e-tron ismini verdiği ekonomik ve çevreci otomobilleriyle dikkatleri üzerine çeken Audi, özellikle premium elektrikli otomobil segmentinin lideri olmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 2020 yılına kadar, hibrid ve tamamen elektrikli otomobil üreticileri arasında lider olmayı planlayan Audi, çok sayıda yeni 'e-tron' modeli piyasaya çıkaracak.

Audi'nin önümüzdeki yıllarda çıkarmayı planladığı 'yeşil' modeller ise şunlar:

--2011 yılının sonlarına doğru A8 ve Q5'in hibrid versiyonları,.

--2012 yılında hibrid A6,

--2012 yılında e-tron Concept'in üretim versiyonu.

--Yine önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok sayıda tamamen elektrikli otomobiller geliştirilip satışa çıkarılacak.

İlk plug-in hibrid otomobilini de 2014 yılında çıkarmaya hazırlanan Alman markası, bu hedeflerine ulaşabilmek için önemli yatırımlar yapıyor. 90 milyon $ dolar harcanarak kurduğu Geliştirme ve Test Merkezi'nde 'e-mobility' çalışmalarını sürdürecek. Bu tesiste yaklaşık 840 uzman göre alacak.

Audi, premium elektrikli otomobilller segmentinin liderliğini hedefliyor
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Akarsu. 9 yıl
Audi affetse, Devlet affetse bile Doğuş Otomotiv affetmez :)
Çakar marjı...
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korsanzeki168 9 yıl
vergisi yüksel normal motorlu araçlar bile haram Türk halkına
ama maliyede haklı kimse vergisini ödemiyor adamlarda araçlara 2büklüm geçiriyor burada fakir halkın bineceği araçtan düşük lüx araçtan 3 büklüm alsın maliye
örnek 1300cc ve altı aractan düşük 1800cc üzerindeki patron arabalarından 3büklüm alsın
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Imnobody 9 yıl

korsanzeki168

vergisi yüksel normal motorlu araçlar bile haram Türk halkına
ama maliyede haklı kimse vergisini ödemiyor adamlarda araçlara 2büklüm geçiriyor burada fakir halkın bineceği araçtan düşük lüx araçtan 3 büklüm alsın maliye
örnek 1300cc ve altı aractan düşük 1800cc üzerindeki patron arabalarından 3büklüm alsın


Demogojiye gerek yok, türkiyede arabaya binebilen insanların belli bi geliri olan insanlar, fakirler arabaya değil toplu taşmaya bile binemiyo bu ülkede.

Zenginleri cezalandırmanın bi gereği yok Bütün arabaların ötv si %37 olmalı bence

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mufat 9 yıl
biz bu vergilerle ancak uzaktan seyrederiz bu arabaları...
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DH Misafiri 9 yıl
Artık torunlarımıza anlatacaz bir zamanlar içten yanmalı motorlar vardı gür gür gür çalışırdı hey gidi günler ne sesleri vardı o arabaların diye :))
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