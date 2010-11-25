Audi, premium elektrikli otomobilller segmentinin liderliğini hedefliyor

e-tron ismini verdiği ekonomik ve çevreci otomobilleriyle dikkatleri üzerine çeken Audi, özellikle premium elektrikli otomobil segmentinin lideri olmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 2020 yılına kadar, hibrid ve tamamen elektrikli otomobil üreticileri arasında lider olmayı planlayan Audi, çok sayıda yeni 'e-tron' modeli piyasaya çıkaracak.

Audi'nin önümüzdeki yıllarda çıkarmayı planladığı 'yeşil' modeller ise şunlar:

--2011 yılının sonlarına doğru A8 ve Q5'in hibrid versiyonları,.

--2012 yılında hibrid A6,

--2012 yılında e-tron Concept'in üretim versiyonu.

--Yine önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok sayıda tamamen elektrikli otomobiller geliştirilip satışa çıkarılacak.

İlk plug-in hibrid otomobilini de 2014 yılında çıkarmaya hazırlanan Alman markası, bu hedeflerine ulaşabilmek için önemli yatırımlar yapıyor. 90 milyon $ dolar harcanarak kurduğu Geliştirme ve Test Merkezi'nde 'e-mobility' çalışmalarını sürdürecek. Bu tesiste yaklaşık 840 uzman göre alacak.