AutoCAD WS, AppStore'dan satışa sunuldu

Autocad for Mac ile birlikte 20 sene önce destek vermeyi sonlandırdığı Mac platformuna dönme hazırlıkları yapan Autodesk, iOS platformu için çıkartacağını açıkladığı AutoCAD WS'i AppStore aracılığıyla ücretsiz olarak kullanıcılara sundu.

iPhone, iPod Touch ve iPad uyumlu olan AutoCAD WS, *.dwg formatındaki teknik resim dosyalarının görüntülenmesine, üzerinde değişiklik yapılmasına ve paylaşılmasına imkan veriyor. Kullanıcıların autocadws.com adresinden giriş yaparak sahip olabilecekleri AutoCAD WS çevrimiçi çalışma alanına yükledikleri *.dwg dosyalarını açabildiğinden internet bağlantısına ihtiyaç duyan uygulama, çoklu dokunmatik desteğiyle kullanıcılarının çizimleri daha rahat şekilde incelemesini de sağlıyor.

AppStore Türkiye'de de yerini alan 7.5MB'lık AutoCAD WS'in mağazadaki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone- iPod Touch versiyonu

iPad versiyonu