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AutoCAD WS, AppStore'dan satışa sunuldu

8 yıl
22,8b
1
15
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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AutoCAD WS, AppStore'dan satışa sunuldu
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Autocad for Mac ile birlikte 20 sene önce destek vermeyi sonlandırdığı Mac platformuna dönme hazırlıkları yapan Autodesk, iOS platformu için çıkartacağını açıkladığı AutoCAD WS'i AppStore aracılığıyla ücretsiz olarak kullanıcılara sundu.

iPhone, iPod Touch ve iPad uyumlu olan AutoCAD WS, *.dwg formatındaki teknik resim dosyalarının görüntülenmesine, üzerinde değişiklik yapılmasına ve paylaşılmasına imkan veriyor. Kullanıcıların autocadws.com adresinden giriş yaparak sahip olabilecekleri AutoCAD WS çevrimiçi çalışma alanına yükledikleri *.dwg dosyalarını açabildiğinden internet bağlantısına ihtiyaç duyan uygulama, çoklu dokunmatik desteğiyle kullanıcılarının çizimleri daha rahat şekilde incelemesini de sağlıyor.

AppStore Türkiye'de de yerini alan 7.5MB'lık AutoCAD WS'in mağazadaki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

AutoCAD WS, AppStore'dan satışa sunuldu
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AutoCAD WS, AppStore'dan satışa sunuldu
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iPhone- iPod Touch versiyonu

AutoCAD WS, AppStore'dan satışa sunuldu
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AutoCAD WS, AppStore'dan satışa sunuldu
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iPad versiyonu


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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar pilanlarinizi once siteye upload ediyorsunuz sonra siteden bir defa cebinize indiriyosunuz sonra planlariniza ofline olarak bakabiliyorsunuz ! hakkini yemeyelim apple da tam olmayan tek sey logo :)
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venomboy_85 8 yıl
çevre mühendisiyim,2 senedir şantiyelerde proje mühendisliği yapıyorum devamlı olarak 2d,3d çizimler yapmaktayım.İşime çok yarayacağını düşünerek az önce indirdim(iphone 3g).Program free,fakat servisi kullanmak için hesap oluşturmak gerekli.Çalışma prensibi google map gibi.Dosyanızı kendi serverlarına upload ediyoruz ve karşıdan dosyayı okuyoruz.Bu yüzden sürekli bağlantı gerekli.Zoom in,zoom out yaptıktan sonra çizim geriden geliyor.Ama dwg viewer özelliği olması bile çok faydalı.
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tgezer 8 yıl

venomboy_85

çevre mühendisiyim,2 senedir şantiyelerde proje mühendisliği yapıyorum devamlı olarak 2d,3d çizimler yapmaktayım.İşime çok yarayacağını düşünerek az önce indirdim(iphone 3g).Program free,fakat servisi kullanmak için hesap oluşturmak gerekli.Çalışma prensibi google map gibi.Dosyanızı kendi serverlarına upload ediyoruz ve karşıdan dosyayı okuyoruz.Bu yüzden sürekli bağlantı gerekli.Zoom in,zoom out yaptıktan sonra çizim geriden geliyor.Ama dwg viewer özelliği olması bile çok faydalı.


anlamsız olmuş .. ne alaka kendi serveri üzerinden olması .. benim dosyalar 3-4 mb dan aşağı değil .. server dan nasıl çalışacak ??
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UyGaR___ 8 yıl

venomboy_85

çevre mühendisiyim,2 senedir şantiyelerde proje mühendisliği yapıyorum devamlı olarak 2d,3d çizimler yapmaktayım.İşime çok yarayacağını düşünerek az önce indirdim(iphone 3g).Program free,fakat servisi kullanmak için hesap oluşturmak gerekli.Çalışma prensibi google map gibi.Dosyanızı kendi serverlarına upload ediyoruz ve karşıdan dosyayı okuyoruz.Bu yüzden sürekli bağlantı gerekli.Zoom in,zoom out yaptıktan sonra çizim geriden geliyor.Ama dwg viewer özelliği olması bile çok faydalı.

İlla yarım bişey bırakıcak apple :)
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grafiker 8 yıl
android için olan versiyonu varmı acaba???
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speedman 8 yıl
iyiymiş
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Rainbow6 8 yıl
Iyi oldu bu haber tamda bana lazimdi saolasin indirip deneyecem simdi her iki makinada da .
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archVillain 8 yıl
Mimarların çok işine yarayacak.
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buckethead® 8 yıl
Indirdim simdi, cozunurlugu dusuk kalmis i4 icin.
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tgezer 8 yıl
*.dwg dosyalarını AutoDesk'in sunucuları üzerinden aldığı için internet bağlantısına gereksinim duyan....

bu kısmı anlamadım . kendi dosyalarımız açamayacak mıyız ??
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