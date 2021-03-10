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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avatar, 12 yıl sonra Çin'de tekrar vizyona giriyor; Avengers Endgame'i geçmeye çalışacak

    10 yıl boyunca en çok hasılat elde eden film rekorunu elinde bulunduran Avatar, Çin'de yeniden vizyona girecek ve kaybettiği unvanı tekrar almaya çalışacak.
    10 Mart 2021, 11:30 (34 sn.)
    4
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Avatar, 12 yıl sonra Çin'de tekrar vizyona giriyor; Avengers Endgame'i geçmeye çalışacak
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    Başarılı yönetmen James Cameron'ın yazdığı ve yönettiği Avatar filmi 2009 yılında vizyona girmişti ve sinema dünyasına damga vurmuştu. Özel efektler anlamında çıtayı bir hayli yukarıya çıkaran film, hasılat rekorunu da bir hayli yukarı çıkarmıştı. Ancak 2019 yılında yayınlanan Avengers Endgame, 11 yıl sonra Avengers Endgame'in rekorunu geçmişti.

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    Ayrıca Bkz. "Da Vinci Şifresi'nin öncesini anlatacak olan bir dizi geliyor: Dan Brown's Langdon"

    The Hollywood Reporter'ın yaptığı habere göre önümüzdeki Cuma günü Avatar, Çin'de tekrar vizyona girecek. Hem 3D IMAX hem de klasik 3D versiyonlarıyla tüm ülkede tekrar vizyona girecek. Avatar'ın Avengers Endgame'in hasılat rekorunu geçmesi için yaklaşık 7.4 milyon dolar hasılat elde etmesi gerekiyor. Avengers'ın şu anki hasılatı 2.797 milyar dolar, Avatar'ın da 2.790 milyar dolar.

    Elbette filmin vizyona girmesindeki birincil sebep rekoru geçmeye çalışmak değil. Birincil sebep salgının getirdiği sinema sektöründeki çöküşü toparlamak. Bildiğiniz gibi sinemalar Çin'de bir hayli büyük bir gelir kaynağı.

    Avatar'ın devam filminin çekimleri bitirilmiş durumda ve şu anda çekim sonrası işlemler yapılıyor. Normalde bu yıl vizyona girmesi beklenen Avatar 2, salgın sebebiyle 16 Aralık 2022'ye ertelenmişti.



    https://www.hollywoodreporter.com/news/avatar-surprise-re-release-china
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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