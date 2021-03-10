Avatar, 12 yıl sonra Çin'de tekrar vizyona giriyor; Avengers Endgame'i geçmeye çalışacak

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Başarılı yönetmen James Cameron'ın yazdığı ve yönettiği Avatar filmi 2009 yılında vizyona girmişti ve sinema dünyasına damga vurmuştu. Özel efektler anlamında çıtayı bir hayli yukarıya çıkaran film, hasılat rekorunu da bir hayli yukarı çıkarmıştı. Ancak 2019 yılında yayınlanan Avengers Endgame, 11 yıl sonra Avengers Endgame'in rekorunu geçmişti.

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The Hollywood Reporter'ın yaptığı habere göre önümüzdeki Cuma günü Avatar, Çin'de tekrar vizyona girecek. Hem 3D IMAX hem de klasik 3D versiyonlarıyla tüm ülkede tekrar vizyona girecek. Avatar'ın Avengers Endgame'in hasılat rekorunu geçmesi için yaklaşık 7.4 milyon dolar hasılat elde etmesi gerekiyor. Avengers'ın şu anki hasılatı 2.797 milyar dolar, Avatar'ın da 2.790 milyar dolar.

Elbette filmin vizyona girmesindeki birincil sebep rekoru geçmeye çalışmak değil. Birincil sebep salgının getirdiği sinema sektöründeki çöküşü toparlamak. Bildiğiniz gibi sinemalar Çin'de bir hayli büyük bir gelir kaynağı.

Avatar'ın devam filminin çekimleri bitirilmiş durumda ve şu anda çekim sonrası işlemler yapılıyor. Normalde bu yıl vizyona girmesi beklenen Avatar 2, salgın sebebiyle 16 Aralık 2022'ye ertelenmişti.

https://www.hollywoodreporter.com/news/avatar-surprise-re-release-china

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