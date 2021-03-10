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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Da Vinci Şifresi'nin öncesini anlatacak olan bir dizi geliyor: Dan Brown's Langdon

    Dan Brown'ın popüler romanı Da Vinci Şifresi'nin öncesini anlatacak olan bir dizi duyuruldu. Dizinin ana karakteri yine Robert Langdon. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    10 Mart 2021, 10:00 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Da Vinci Şifresi'nin öncesini anlatacak olan bir dizi geliyor: Dan Brown's Langdon
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    Başarılı ve popüler yazar Dan Brown'ın yarattığı Robert Langdon karakteri kendi dizisine kavuşuyor. Daha önce üç farklı filmde izlediğimiz karakterin bu kez de gençliğini izleyeceğiz.

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    Dan Brown'ın daha önce uyarlanan The Da Vinci Code, Angels & Demons ve Inferno yapımlarında Tom Hanks'ten izlediğimiz Robert Langdon karakterinin gençliğine, yani The Da Vinci Code'dan öncesine odaklanan bir dizi geliyor. Eğer kitaplarına hakim olanlar varsa The Lost Symbol kitabının geçtiği zamanları anlatacak dizi ve ismi de Langdon olacak.

    Peacock'ta yayınlanacak olan dizinin yazarları ve baş yapımcıları Dan Dworkin ve Jay Beattie olacak. Dan Brown, Brian Grazer, Ron Howard, Samie Kim Falvey ve Anna Culp da yönetici yapımcı olarak dizide bulunacak. Dizi şu an ilk sezon onayını almış durumda ve çalışmalar başladı.

    Dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle: Ashley Zukerman, Valorie Curry, Sumalee Montano, Rick Gonzalez, Eddie Izzard ve Beau Knapp. Ashley Zukerman daha önce Tom Hanks'in oynadığı karakteri yani başrol olan Robert Langdon'ı canlandıracak.



    https://comicbook.com/tv-shows/news/da-vinci-code-prequel-lost-symbol-peacock/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    CemALACA81 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    İzlenir izlenir bende oyuncularda fena değil
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    lost symbol, kitaplar arasında en zayıf olandı bana göre. ron howard ve tom hanks olmadan nasıl olur bilemedim. gelsin ama izleriz.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu dizi tutar.
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