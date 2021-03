Da Vinci Şifresi'nin öncesini anlatacak olan bir dizi geliyor: Dan Brown's Langdon

Tam Boyutta Gör

Başarılı ve popüler yazar Dan Brown'ın yarattığı Robert Langdon karakteri kendi dizisine kavuşuyor. Daha önce üç farklı filmde izlediğimiz karakterin bu kez de gençliğini izleyeceğiz.

İlginizi Çekebilir

PlayStation özel oyunu Twisted Metal'in dizisi geliyor: Deadpool'un senaristi de projede

Ayrıca Bkz. "HBO'nun bilim kurgu dizisi Raised by Wolves'un 2. sezon çekimleri başladı"

Dan Brown'ın daha önce uyarlanan The Da Vinci Code, Angels & Demons ve Inferno yapımlarında Tom Hanks'ten izlediğimiz Robert Langdon karakterinin gençliğine, yani The Da Vinci Code'dan öncesine odaklanan bir dizi geliyor. Eğer kitaplarına hakim olanlar varsa The Lost Symbol kitabının geçtiği zamanları anlatacak dizi ve ismi de Langdon olacak.

Peacock'ta yayınlanacak olan dizinin yazarları ve baş yapımcıları Dan Dworkin ve Jay Beattie olacak. Dan Brown, Brian Grazer, Ron Howard, Samie Kim Falvey ve Anna Culp da yönetici yapımcı olarak dizide bulunacak. Dizi şu an ilk sezon onayını almış durumda ve çalışmalar başladı.

Dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle: Ashley Zukerman, Valorie Curry, Sumalee Montano, Rick Gonzalez, Eddie Izzard ve Beau Knapp. Ashley Zukerman daha önce Tom Hanks'in oynadığı karakteri yani başrol olan Robert Langdon'ı canlandıracak.

https://comicbook.com/tv-shows/news/da-vinci-code-prequel-lost-symbol-peacock/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.