Disney Plus Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi

Tam Boyutta Gör 2022 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Disney Plus, bu yılın başında Reklamlı abonelik paketini de getirmişti. O dönem reklamlı paketin gelişiyle birlikte önemli bir gizli zam da uygulanmıştı. Şimdi ise hem reklamlı hem de reklamsız abonelik paketlerine bir zam daha geldi.

Disney Plus fiyatları

Disney+ Türkiye, 30 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlarını duyurdu. Disney+ Reklamlı paketin aylık ücreti yüzde 51 artışla 164,90 TL’den 249,90 TL’ye, reklamsız paketin fiyatı ise yüzde 28 artışla 349,90 TL’den 449,90 TL’ye çıkarıldı.

Yıllık abonelik fiyatlarında ise bir değişiklik yapılmadı. Reklamlı paket 1.649 TL, reklamsız paket ise 3.499 TL olarak sabit kaldı. Mevcut aboneler 4 Kasım 2025 ve sonrasında yenilenecek fatura dönemlerinde zamlı fiyatlarla karşılaşacak.

Disney+ Reklamlı: 249,90 TL

Disney+ Reklamsız: 449,90 TL

Platform ayrıca farklı cihazlarda kullanım imkanı sunan “Ekstra Üye” seçeneğini de sunuyor. u özellik sayesinde kullanıcılar haneden bağımsız olarak bir yakınını hesaplarına ekleyebiliyor. Ekstra üye ücretleri, reklamlı paket için aylık 164,90 TL, reklamsız paket içinse 233,90 TL olarak belirlenmiş durumda.

Disney+, her iki abonelik seçeneğinde de 4K UHD ve HDR video desteği, Dolby Atmos ses kalitesi, aynı anda dört cihazda izleme ve içerikleri indirme imkanını koruyor. Reklamlı paket reklam destekli filmler ve dizileri izleyebilirken Reklamsız pakette bir sınırlama bulunmuyor.

