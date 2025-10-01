Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Disney Plus Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi

    Disney+ Türkiye, 30 Eylül 2025 itibarıyla abonelik fiyatlarını yüzde 50’den fazla oranda artırdı. Reklamlı paket aylık 249,90 TL’ye, reklamsız seçenek ise 449,90 TL’ye yükseldi.

    Disney Plus Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi Tam Boyutta Gör
    2022 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Disney Plus, bu yılın başında Reklamlı abonelik paketini de getirmişti. O dönem reklamlı paketin gelişiyle birlikte önemli bir gizli zam da uygulanmıştı. Şimdi ise hem reklamlı hem de reklamsız abonelik paketlerine bir zam daha geldi.

    Disney Plus fiyatları

    Disney+ Türkiye, 30 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlarını duyurdu. Disney+ Reklamlı paketin aylık ücreti yüzde 51 artışla 164,90 TL’den 249,90 TL’ye, reklamsız paketin fiyatı ise yüzde 28 artışla 349,90 TL’den 449,90 TL’ye çıkarıldı.

    Yıllık abonelik fiyatlarında ise bir değişiklik yapılmadı. Reklamlı paket 1.649 TL, reklamsız paket ise 3.499 TL olarak sabit kaldı. Mevcut aboneler 4 Kasım 2025 ve sonrasında yenilenecek fatura dönemlerinde zamlı fiyatlarla karşılaşacak.

    • Disney+ Reklamlı: 249,90 TL
    • Disney+ Reklamsız: 449,90 TL

    Platform ayrıca farklı cihazlarda kullanım imkanı sunan “Ekstra Üye” seçeneğini de sunuyor. u özellik sayesinde kullanıcılar haneden bağımsız olarak bir yakınını hesaplarına ekleyebiliyor. Ekstra üye ücretleri, reklamlı paket için aylık 164,90 TL, reklamsız paket içinse 233,90 TL olarak belirlenmiş durumda.

    Disney+, her iki abonelik seçeneğinde de 4K UHD ve HDR video desteği, Dolby Atmos ses kalitesi, aynı anda dört cihazda izleme ve içerikleri indirme imkanını koruyor. Reklamlı paket reklam destekli filmler ve dizileri izleyebilirken Reklamsız pakette bir sınırlama bulunmuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ssj +46 dekareme +42 XanthiN +36 Frost05 +35 crashris +34 elvis35 +32 jiletosman +30 YOURMOVE +27 efedemirci +27 osmanli64 +26
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    61 Kişi Okuyor (17 Üye, 44 Misafir) 17 Masaüstü 44 Mobil
    Hussin, engdgn, santhora ve 9 üye daha okuyor
    H
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2506 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    zam, Türkiye Haberleri ve
    5 etiket daha fiyat disney plus Teknoloji Haberleri Yaşam Sinema ve Dizi
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası50,1b
    YouTube Kanalı365b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    5. vitesten 2. vitese çekersek ne olur gripken ameliyat oldum 3x2.5 kablo kaç watt taşır ankesörlü telefon kartı lise diploması okuldan mı alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum