Alacakaranlık (Twilight) film serisi izleme sırası

Aşk, fantastik, gençlik tarzında dört kitaptan oluşan Stephenie Meyer tarafından yazılmış roman serisinden aynı adla beyaz perdeye uyarlanan Alacakaranlık Efsanesi (Twilight Saga) serisi, tekrar tekrar, en çok izlenen filmlerin başında geliyor. En iyi vampir & kurt adam film serisi olarak görülen Alacakaranlık, 2024’te yeniden sinemalarda vizyona giriyor. Alacakaranlık 1 & 2 & 3, 13 Eylül’de; Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 & 2 filmi, 20 Eylül’de gösterime girecek. Alacakaranlık sıralaması nasıldı acaba diyenler için Alacakaranlık film izleme sırası burada.

Alacakaranlık izleme sırası ⏳ Tam Boyutta Gör Alacakaranlık Efsanesi, tarihin en başarılı serilerinden biri. Stephenie Meyer’in çok satan dört romanından uyarlanan film, gişede dünya çapında 3 milyar dolardan fazla hasılat elde eden ve 2010’lar için kültürel bir mihenk taşı haline gelen beş filmden oluşuyor. Filmler, romanlar gibi 17 yaşındaki Bella Swan’ın Washington’a taşınması ve gizemli Edward Cullen ile tanışmasını konu alıyor. Romanların ardından filmler kronolojik sırayla çıkış yaptı. Romanın dördüncü ve son kitabı olan Alacakaranlık Şafak Vakti, finalde gerçekleşen aksiyonun yoğunluğu nedeniyle iki bölümlük bir filme dönüştürüldü. Peki, Alacakaranlık Efsanesi hangi sırayla izlenmeli? İşte çıkış tarihine göre Alacakaranlık izleme sırası: Alacakaranlık (2008)

Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay (2009)

Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma (2010)

Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 (2011)

Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 (2012) 1️⃣ Alacakaranlık 1 (Twilight) Tam Boyutta Gör Alacakaranlık ilk filmin adı; Alacakaranlık (Twilight). Alacakaranlık 1, on yedi yaşındaki Bella Swan Arizona'daki annesinin evinden babası Charlie ile birlikte yaşamak için Washington kasabası Forks'a taşınır. Kolayca yeni arkadaş edinemeyen utangaç bir kız olan Bella, yeni okulunda Edward Cullen adında yakışıklı bir çocuğa gizemli bir şekilde ilgi duymaya başlar. İkili romantik bir ilişkiye başlar ve çok geçmeden Bella, Edward ve ailesinin vampir geçmişini öğrenir. Cullen’lar insanlar arasında barış içinde yaşar, susuzluklarını gidermek için hayvan kanı içerler ancak çok daha büyük ve pek de dost canlısı olmayan bir ırkın parçasıdırlar. Aslında, James, Victoria ve Laurent karakterlerinden oluşan bir grup göçebe vampir, Forks bölgesindeki insanları tek tek avlamaktadır. Bu durum, vampirler için baş döndürücü bir kokuya sahip olan Bella'yı büyük bir riske atmaktadır. Bella'yı koruyan Cullen'lar ile Edward'ın kız arkadaşını umutsuzca arzulayan James arasındaki gerilim, doruk noktasına ulaşana kadar giderek artar. 2️⃣ Alacakaranlık 2 (Twilight: New Moon) Tam Boyutta Gör Alacakaranlık 2 Yeni Ay, Bella ve Edward'ın büyüyen ilişkisini keşfetmeye devam ederken, işler hızla ters gitmeye başlıyor. Cullen'lar Bella'ya 18. yaş günü partisi verirler ancak Bella kendini kesip önlerinde kan akıttıktan sonra Edward'ın kardeşi Jasper kontrolünü kaybeder ve onu ısırmaya çalışır. Suçluluk ve korkuyla parçalanan Edward, Bella'yı vampirlerden uzaklaştırmak için Forks'u terk etme kararı alır. Bu, Bella'nın derin bir depresyona girmesine neden olur ancak sonunda yerel bir genç olan Jacob Black aracılığıyla teselli bulur. Ancak, Jacob'ın karanlık bir sır sakladığından habersizdir; kendisi ve Quileute kabilesi kurt adamlardır ve insanları vampirlerden korumaya yemin etmişlerdir. Bu, Jacob'ın Bella'ya karşı duygular beslemesiyle karmaşıklaşır; Bella açıkça hala Edward'a aşıktır ve geri döneceğini ummaktadır. Bella, Edward'ın geri dönmesini sağlamak için sürekli kendini tehlikeye atar, onun tehlikesini hissedeceğine inanır ancak bu planın yakında ters tepeceğini bilmez. 3️⃣ Alacakaranlık 3 Tutulma (Twilight: Eclipse) Tam Boyutta Gör Cullen'lar Forks'a geri döndüğünde, Edward da Bella'nın hayatına yeniden girdiğinde, yerel vampirlerle kurt adamlar arasında büyük bir çatışma başlar. Mezuniyet ufukta belirdiğinde, Bella hem onu ​​terk edip geri dönen Edward'a hem de en çok ihtiyacı olduğunda yanında olan Jacob'a karşı bölünmüş duygularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bu sırada, bir dizi gizemli cinayet Cullen'ları şaşkına çevirir ve ardından Victoria'nın, Cullen'ların ilk Alacakaranlık filminde öldürdüğü James'in intikamını almaya çalıştığını öğrenir. Kendi vampir ordusunu kurmuştur ve Bella'nın hayatını alarak Edward'ı cezalandırmak ister. Tüm insanları vampirlerden koruma sözlerini tutan kurt adamlar, bu yeni vampir ordusuyla savaşmak için Cullen'larla bir olurlar. Bu doruk noktası niteliğindeki savaş, Bella'nın sevgisini kazanmak için yarışan Edward ile Jacob arasındaki bir hesaplaşmayla çakışır. Alacakaranlık 3 Tutulma, Edward'ın Bella'ya evlilik teklifiyle heyecanlı bir final yapar. 4️⃣ Alacakaranlık 4 Şafak Vakti (Twilight: Breaking Dawn - Part 1) Tam Boyutta Gör Alacakaranlık 3 Tutulma’nın en sonunda Edward Bella'ya çok önemli bir soru sorar: "Benimle evlenir misin?" Böylelikle, Alacakaranlık Şafak Vakti - Bölüm 1, kurt adamların katıldığı vampirlerin evlilikleriyle başlar. Yeni evliler balayına çıkarlar ancak sonrasında Bella'nın sağlığı, yarı insan yarı vampir bir çocuğa hamile olduğunu öğrendiğinde hızla kötüye gider. Kurt adamlar bu habere öfkelenir ve Cullen'ların insanlara karşı affedilemez bir suç işlediğini iddia ederek savaşla tehdit ederler. Ancak Jacob'ın Bella'ya olan aşkı, kabilesine karşı dönmesine ve kurt adamlarla savaşa hazırlanan Cullen'ların tarafını tutmasına neden olur. 5️⃣ Alacakaranlık Şafak Vakti 2 (Twilight: Breaking Dawn - Part 2) Tam Boyutta Gör Alacakaranlık Efsanesi'nin son bölümü (Alacakaranlık Şafak Vakti Bölüm 2), Bella'nın bir vampire dönüşmesiyle başlıyor. Edward, bebeklerinin dramatik doğumundan sonra hayatını kurtarmak için onu ısırmak zorunda kalmıştır ve şimdi Bella ile birlikte hızla büyüyen yeni doğan kızları Renesmee'yi büyüten vampirler olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Ne yazık ki Denali vampir topluluğunun bir üyesi olan Irina, Renesmee'nin tuhaf büyümesine tanık olur ve yarı insan yarı vampir çocuğu Volturi'ye bildirir. Vampir topluluğuna hükmeden bu güçlü klan, bir canavar olarak gördükleri çocuğu Cullen'larla savaş başlatmak için bahane olarak kullanır. Bu yaklaşan savaşa hazırlanmak için Cullen'lar, Volturi'nin yönetimine bir kez ve sonsuza dek son vermeyi umarak vampirlerden ve kurt adamlardan oluşan kendi özel ordularını bir araya getirirler.

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Genç yetişkin romanlarının sürekli olarak filme uyarlandığı dönemde, belki de Hollywood'da hiçbir serinin Alacakaranlık Efsanesi'nden daha büyük bir etkisi olmamıştır. Dünya çapında 3.3 milyar doların üzerinde gişe hasılatı yapan bu beş romantik film, sadece gişe rekorları kırmakla kalmadı; Kristen Stewart ve Robert Pattison'ı bir anda yıldız yaptı. Genç insan Bella Swan ve yaşlı vampir Edward Cullen'ın yanı sıra Jacob Black rolündeki Taylor Lautner'ın canlandırdıkları karakterler, en çok satan kitap serisini hayata geçirdi ve milyonlarca kişinin keyif aldığı bir hikayenin sinemalara ulaşmasını sağladı. Peki, kronolojik ve çıkış tarihine göre Alacakaranlık film serisi hangi sırayla izlenir? Alacakaranlık efsanesi sıralamasını burada bulabilirsiniz.

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