Orijinal Avatar: The Last Airbender'ın devam dizisi geliyor

Tam Boyutta Gör 2005-2008 yılları arasında Nickelodeon kanalında yayınlanan Avatar: The Last Airbender, zamanla tüm zamanların en başarılı animasyon dizilerinden birine dönüştü. Oldukça sağlam bir hayran kitlesi edinen The Last Airbender, böylece koca bir franchise başlattı. Bu franchise'ın bir parçası olan live-action dizi uyarlaması, geçtiğimiz yıl Netflix'te izleyici ile buluştu.

Son dönemde daha çok bu live-action dizisiyle gündeme gelen Avatar: The Last Airbender, şimdi animasyon tarafında da heyecan verici bir duyuruya konu oldu. Nickelodeon kanalı, Avatar: Seven Havens adını taşıyan devam dizisine resmi onayı verdi. Animasyon türündeki bu dizi, orijinal Avatar: The Last Airbender dizisinin devamı niteliğinde olacak ama hikâyeyi yıllarca ileriye saracak.

Avatar: Seven Havens'ı Orijinal Dizinin Yaratıcıları Hazırlıyor

Orijinal dizinin yaratıcıları olan Michael DiMartino ve Bryan Konietzko'nun hazırladığı Avatar: Seven Havens, The Last Airbender gibi 2D bir animasyon dizisi olacak ve toplam 26 bölümden oluşacak.

Avatar: Seven Havens, büyük bir felaketin sonrasında geçiyor. Genç bir toprak bükücü, Korra'dan sonra gelen Avatar'ın kendisi olduğunu öğreniyor. Ancak bu felaket çağında Avatar bir kurtarıcı olarak değil, yıkıcı bir güç olarak görülüyor. Bu yüzden genç kızın hem peşine düşen insanlardan hem de ruhlar aleminden düşmanlardan kaçması gerekiyor. Bu yolculukta ona uzun zaman sonra karşılaştığı kayıp ikizi eşlik ediyor. İkisinin, insanlığın son kalesi düşmeden kendi kökenlerine dair gizemi çözmeleri ve diyarı kurtarmaları gerekiyor.

Yapımına başlanan Avatar: Seven Havens için henüz bir yayın tarihi açıklanmadı.

