Netflix, Avatar: The Last Airbender dizisine yeni sezonda katılacak isimleri açıkladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden biri olan Avatar: The Last Airbender'ın live-action uyarlaması geçtiğimiz yıl Netflix'te izleyici ile buluştu. Kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen dizinin seveni olduğu kadar sevmeyeni de oldu ama dizi buna rağmen geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Nitekim Netflix de ilk sezon çıktıktan hemen sonra dizinin gelecek sezonlarına onay verdi.

Avatar: The Last Airbender'ın 3. Sezon Çekimlerine Başlanıyor

Avatar: The Last Airbender'ın merakla beklenen 2. sezonunun çekimleri tamamlandı. Sırada 3. sezon var. Netflix'in şimdiden resmi onayı verdiği 3. sezonun çekimlerine de çok yakında başlanacak.

Aynı zamanda final sezonu olacak 3. sezonun çekimlerine çok yakında başlanacağını duyuran Netflix, bununla birlikte 2. sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak isimleri de açıkladı.

2. sezonda Avatar: The Last Airbender'ın kadrosuna katılacak yeni isimler Terry Chen, Dolly de Leon, Lily Gau, Madison Hu ve Dichen Lachman olacak. 3. sezonda onlara Jon Jon Briones ve Tantoo Cardinal da katılacak.

Wednesday 2. sezon için üç dakikalık tanıtım videosu yayınlandı 18 sa. önce eklendi

Avatar: The Last Airbender'ın çekimleri tamamlanan 2. sezonu için henüz bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak Netflix'in yeni sezonu bu yıl izleyicilere sunması bekleniyor.

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