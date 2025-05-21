Netflix, Avatar: The Last Airbender dizisine yeni sezonda katılacak isimleri açıkladı

Avatar: The Last Airbender'ın 3. Sezon Çekimlerine Başlanıyor
Avatar: The Last Airbender'ın merakla beklenen 2. sezonunun çekimleri tamamlandı. Sırada 3. sezon var. Netflix'in şimdiden resmi onayı verdiği 3. sezonun çekimlerine de çok yakında başlanacak.
Aynı zamanda final sezonu olacak 3. sezonun çekimlerine çok yakında başlanacağını duyuran Netflix, bununla birlikte 2. sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak isimleri de açıkladı.
2. sezonda Avatar: The Last Airbender'ın kadrosuna katılacak yeni isimler Terry Chen, Dolly de Leon, Lily Gau, Madison Hu ve Dichen Lachman olacak. 3. sezonda onlara Jon Jon Briones ve Tantoo Cardinal da katılacak.
Avatar: The Last Airbender'ın çekimleri tamamlanan 2. sezonu için henüz bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak Netflix'in yeni sezonu bu yıl izleyicilere sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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