Avatar: The Last Airbender'ın 2. sezonundan yeni fragman geldi

Avatar: The Last Airbender'ın 2. Sezonu 25 Haziran'da Başlayacak
Aynı animasyon dizinin 2. sezonunda olduğu gibi Netflix uyarlamasının 2. sezonu da Aang'in toprak bükmeyi öğrenmesini konu alacak. Bu vesileyle serinin sevilen karakterlerinden Toph da hikâyeye dâhil olacak. Dizide Toph'u genç oyuncu Miya Cech canlandırıyor.
Aang, Katara ve Sokka'nın yine aynı oyuncular tarafından canlandırıldığı 2. sezonda Avatar: The Last Airbender'ın kadrosuna başlıca diğer isimler Terry Chen, Dolly de Leon, Lily Gau, Madison Hu ve Dichen Lachman olacak.
Avatar: The Last Airbender toplamda üç sezon sürecek ki 3. sezonun çekimlerine de şimdiden başlanmış durumda.
