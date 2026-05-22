Avatar: The Last Airbender'ın 2. sezonundan yeni fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix tarafından hayata geçirilen canlı aksiyon Avatar: The Last Airbender dizisi, iki yıllık aranın ardından ekranlara dönüyor. Dizinin merakla beklenen yeni sezonu 25 Haziran'da izleyici buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bug​​​​​​ün yeni bir fragman daha paylaştı.

Aynı animasyon dizinin 2. sezonunda olduğu gibi Netflix uyarlamasının 2. sezonu da Aang'in toprak bükmeyi öğrenmesini konu alacak. Bu vesileyle serinin sevilen karakterlerinden Toph da hikâyeye dâhil olacak. Dizide Toph'u genç oyuncu Miya Cech canlandırıyor.

Aang, Katara ve Sokka'nın yine aynı oyuncular tarafından canlandırıldığı 2. sezonda Avatar: The Last Airbender'ın kadrosuna başlıca diğer isimler Terry Chen, Dolly de Leon, Lily Gau, Madison Hu ve Dichen Lachman olacak.

Avatar: The Last Airbender toplamda üç sezon sürecek ki 3. sezonun çekimlerine de şimdiden başlanmış durumda.

