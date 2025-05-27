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    The Last of Us'ın tartışma yaratan 2. sezonunun izlenme rakamları açıklandı

    The Last of Us'ın ilk sezona kıyasla çok daha fazla tartışmaya konu olan 2. sezonu bu tepkilerden ne kadar etkilendi? HBO tarafından paylaşılan izlenme rakamları bu soruyu cevapladı.

    The Last of Us 2. sezon Tam Boyutta Gör
    2023'te yayınlanan ilk sezonuyla beğeni kazanan The Last of Us dizisi, bu yıl 2. sezonuyla geri döndü. Toplam yedi bölümden oluşan 2. sezon, bu hafta sonu final yaptı. Artık ikinci oyunun hikâyesine geçtiğimiz yeni sezon, aynı uyarlandığı oyun gibi pek çok tartışmaya konu oldu. Bir yandan sezonun başında yaşanan sürpriz gelişme, diğer yandan Ellie karakterinin tasvir edilme şekli derken, The Last of Us'ın 2. sezonu ilk sezonuna kıyasla çok daha fazla tepki topladı..

    The Last of Us, HBO'nun En Çok İzlenen Dizisi Olmaya Devam Ediyor

    Bu tepkilerin genel izleyici nezdinde nasıl karşılık bulduğunu göstereceği için izlenme rakamlarının nasıl olduğu merak ediliyordu. Bu soru dün HBO tarafından cevaplandı. The Last of Us'ın 2. sezonunun izlenme rakamlarını paylaşan HBO, 2. sezon finalinin yayınlandığı sırada ABD'de 3.7 milyon izleyiciye ulaştığını açıkladı. Bu, 8.2 milyon izleyiciyi ekran başına kilitleyen ilk sezon finalinin epey altında. İki sezon finali arasında böylesine büyük bir düşüş yaşanmış olması dikkat çekici. Ancak HBO tarafından paylaşılan diğer rakamlar, 2. sezondaki izleyici kaybının tahmin edildiği kadar yüksek olmadığını gösteriyor.

    2. sezonun toplam izlenme rakamları (bölümlerin yayınlandıkları ilk günden sonraki izlenmeleri de hesaba katılınca), ilk sezonun üzerinde. Hatırlarsanız The Last of Us'ın 2023 yılında ekrana gelen ilk bölümü, toplamda 32 milyon izlenmeye ulaşarak HBO'nun son yıllarda en çok izlenen bölümü olmuştu. The Last of Us'ın 2. sezon bölümleri ise ortalama 37 milyon izlenmeye ulaşıyor. Bu da The Last of Us'ın 2. sezonda konu olduğu tartışmalara rağmen HBO'nun bir numaralı dizisi olmaya devam ettiği anlamına geliyor.

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