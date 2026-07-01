Netflix'in Avatar: The Last Airbender dizisi izleyicisinin yarısından fazlasını kaybetti

Avatar: The Last Airbender'ın 25 Haziran'da yayınlanan 2. sezonu, ilk haftasında sadece 8.7 miyon izlenmeye ulaşabildi. Oysa ilk sezon aynı periyotta 21.2 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Bu, iki sezon arasında yüzde 59'luk bir düşüş anlamına geliyor ki bu da Avatar: The Last Airbender'ı ilk sezonundan sonra en çok kan kaybeden dizilerden biri yapıyor. Özellikle bu tarz yüksek profilli işler arasında.
Avatar: The Last Airbender 3. Sezon Olacak Mı?
Dizinin 2. sezonda böylesine büyük bir çöküş yaşaması normalde dizinin geleceğine dair soru işaretleri yaratırdı. Ancak Avatar: The Last Airbender için böyle bir durum söz konusu değil. Zira 3. sezonun çekimlerine şimdiden başlanmış durumda ve zaten dizinin toplam üç sezon sürmesi planlanıyordu. Bu yüzden bu hayal kırıklığına rağmen, dizi hikâyesini tamamlama şansı yakalayacak.
Aynı animasyon dizinin 2. sezonunda olduğu gibi Netflix uyarlamasının 2. sezonu da Aang'in toprak bükmeyi öğrenmesini konu alıyor. Bu vesileyle serinin sevilen karakterlerinden Toph da hikâyeye dâhil oluyor. Dizide Toph'u genç oyuncu Miya Cech canlandırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş