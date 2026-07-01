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    Netflix'in Avatar: The Last Airbender dizisi izleyicisinin yarısından fazlasını kaybetti

    Netflix'in geçtiğimiz günlerde ekranlara dönen Avatar: The Last Airbender dizisi, 2. sezonuyla büyük hayal kırıklığı yarattı. İlk sezona büyük ilgi gösteren izleyiciler, 2. sezon için geri dönmedi.

    Avatar: The Last Airbender 2. sezonda eski günlerini mumla arıyor Tam Boyutta Gör
    2024 yılında yayınlanan ilk sezonuyla başarı yakalayan canlı aksiyon (animasyon olmayan) Avatar: The Last Airbender dizisi, neredeyse iki buçuk yıllık aranın ardından ekranlara geri döndü. Ne var ki iki buçuk yıllık bu ara diziye büyük zarar vermiş görünüyor. Zira izleyicinin önemli bir bölümü 2. sezon için geri dönmedi.

    Avatar: The Last Airbender'ın 25 Haziran'da yayınlanan 2. sezonu, ilk haftasında sadece 8.7 miyon izlenmeye ulaşabildi. Oysa ilk sezon aynı periyotta 21.2 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Bu, iki sezon arasında yüzde 59'luk bir düşüş anlamına geliyor ki bu da Avatar: The Last Airbender'ı ilk sezonundan sonra en çok kan kaybeden dizilerden biri yapıyor. Özellikle bu tarz yüksek profilli işler arasında.

    Avatar: The Last Airbender 3. Sezon Olacak Mı?

    Dizinin 2. sezonda böylesine büyük bir çöküş yaşaması normalde dizinin geleceğine dair soru işaretleri yaratırdı. Ancak Avatar: The Last Airbender için böyle bir durum söz konusu değil. Zira 3. sezonun çekimlerine şimdiden başlanmış durumda ve zaten dizinin toplam üç sezon sürmesi planlanıyordu. Bu yüzden bu hayal kırıklığına rağmen, dizi hikâyesini tamamlama şansı yakalayacak.

    Aynı animasyon dizinin 2. sezonunda olduğu gibi Netflix uyarlamasının 2. sezonu da Aang'in toprak bükmeyi öğrenmesini konu alıyor. Bu vesileyle serinin sevilen karakterlerinden Toph da hikâyeye dâhil oluyor. Dizide Toph'u genç oyuncu Miya Cech canlandırıyor.

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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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