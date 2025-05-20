Netflix, Wednesday'in 2. sezonu için 3 dakikalık bir tanıtım videosu yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Wednesday, 2. sezonuyla ekranlara dönüyor. Neredeyse üç yıldır beklenen yeni sezon, 6 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden 3 dakikalık bir tanıtım videosu yayınladı. Hem yeni sezondan hem de kamera arkasından görüntüler içeren bu tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Wednesday 2. Sezon, 6 Ağustos'ta Başlayacak

Ünlü yönetmen Tim Burton'ın imzasını taşıyan Wednesday, daha önce hem sinemaya hem de TV'ye uyarlanan Addams Ailesi (The Addams Family)'ne odaklanıyor. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams yer alıyor. Dizide bu karaktere, ilk sezondaki performansıyla dikkat çeken Jenna Ortega hayat veriyor.

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Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimlerin de ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna tanıdık oyuncular katılıyor. Yeni sezonda kadroya dâhil olacak isimlerin başında Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga geliyor.

Netflix, Wednesday'in 2. sezonunu iki parça hâlinde yayınlayacak. 2. sezonun ilk kısmı 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de ekrana gelecek.

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Wednesday 2. sezon için üç dakikalık tanıtım videosu yayınlandı