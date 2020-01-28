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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa Birliği ilk işlemcisini yıl sonunda üretime sokacak

    10 ülkeden 23 katılımcı ile kurulan Avrupa İşlemci Girişimi (EPI) yıl sonunda ilk işlemci örneğini hacimli üretime sokmayı planlıyor. İşlemci özel bir ARM çekirdeği üzerinde şekillenecek.
    10 dk.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Avrupa Birliği ilk işlemcisini yıl sonunda üretime sokacak
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    Avrupa Birliği'nin Avrupa İşlemci Girişimi(EPI) adıyla başlattığı kendi işlemcisini üretme girişimi ilk meyvesini vermek üzere. Tasarım tarafında hazırlıklar hemen hemen tamamlandı.

    EPI nedir?

    Horizon 2020 programı kapsamında fonlanan ve ilk etapta 3 yıllık bir geliştirme süreci planlayan girişim ana akım işlemci, mobil işlemci, performans odaklı işlemci, yapay zekâ birimleri ve otomotiv sistemi işlemcileri şeklinde geniş bir alanı hedefliyor.

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    EPI yönetim kurulu başkanı Jean-Marc Denis yaptığı açıklamada 2020 sonları veya 2021 yılı başlarında hacimli üretime geçeceklerini duyurdu. İlk EPI işlemcisi 6nm EUV süreciyle TSMC tarafından üretilecek.

    EPI yongası heterojen bir yapıda yani farklı sektörlere yönelik olarak farklı versiyonlar tasarlanabilecek. Özel bir ARM çekirdeği üzerinde şekillenen EPI işlemcisi sunuculara yönelik olarak Zeus versiyonuyla karşımıza çıkacak. Özel yapay zeka işlemleri için RISC-V temelinde Titan adlı bir versiyon olacak. Titan mevcut tüm yapay zeka standartlarına göre optimize edilebilecek. Sistemlerde HBM bellek, PCIe 5.0 ve DDR5 desteği sunulacağı ifade ediliyor.

    ARM tabanlı olduğu için elbette Inel veya AMD'nin sunucu portföyüyle rekabet edecek seviyede olmayacaktır ancak belirli senaryolarda Avrupa kurumlarının işini rahat bir şekilde görecektir.



    https://www.techpowerup.com/263362/europe-readies-its-first-prototype-of-custom-hpc-processor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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