‘All Eyes on Rafah’: Yapay zeka görseli neden çok ilgi gördü ve bu doğru bir şey mi?

‘All Eyes on Rafah’ görseli ağırlıklı olarak Instagram’da olmak üzere tüm sosyal medya mecralarında paylaşıldı. Sadece Instagram'da 47 milyondan fazla kez paylaşılan görseli yayınlayanlar arasında Dua Lipa, Lewis Hamilton, Pedro Pascal, Gigi ve Bella Hadid gibi ünlüler de bulunuyor.
Yapay zeka görselleri eleştiriliyor
Bu viral görsel esasında tüm dünyanın dikkatini İsrail'in Refah'taki askeri harekatına çekmeyi amaçlıyor. Ancak eleştirmenler, bu ve bunun gibi yapay zeka tarafından oluşturulmuş gerçekçi olmayan ve sterilize edilmiş görsellerin “gerçeklerden uzaklaştırdığını” söylüyor. Ontario McMaster Üniversitesi'nde ırk, din ve medya konularında çalışan doçent Faiza Hirji'ye göre ise görselin viral olmasının asıl nedeninin “paylaşılabilir” olması olduğunu söylüyor.
Bununla birlikte ‘All Eyes on Rafah’ görseli gibi -ki aslında aylardır dolaşımda- görseller, gerçekte olan olaylar hakkında herhangi bir detay vermiyor. Dolayısıyla eleştirmenler bu görselleri paylaşanları “performatif aktivizm” yapmakla suçluyor. Gerçeği yansıtmayan görselin, orada yaşananlar hakkında bilgisi olmayan veya çok az şey bilenler için bir anlam ifade etmediği belirtiliyor.
Pazar günü İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda kentte yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadır kamplarından birinde en az 45 kişinin hayatı kaybetti. Görseller, bu saldırıların ardından yayıldı. Görgü tanıkları, saldırının ardından çıkan yangında yanarak ölen kadın ve çocukların olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sivil ölümlerini “trajik bir hata” olarak nitelendirdi.Kaynakça https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/30/all-eyes-on-rafah-how-ai-generated-image-spread-across-social-media https://interestingengineering.com/culture/rafah-ai-image-sparks-debate Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.