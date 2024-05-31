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    ‘All Eyes on Rafah’: Yapay zeka görseli neden çok ilgi gördü ve bu doğru bir şey mi?

    Yapay zekanın hayatımızın her alanına girdiğine tanıklık ediyoruz ancak bunun gerçekleştiğini en çok da medyada görüyoruz. Bunun bir örneği olan ‘All Eyes on Rafah’ görseli neden büyük ilgi gördü?
    ‘All Eyes on Rafah’: Yapay zeka görseli neden çok ilgi gördü? Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka, tıptan eğitime, finanstan bilimsel araştırmalara kadar hemen hemen her alanda kendine yer ediniyor. Çoğu sektörde bunun etkilerini hemen göremiyor veya hissedemiyoruz ancak özellikle medya sektöründe yapay zekanın etkisini doğrudan görebiliyoruz. Bunun son örneği ise on milyonlarca kez paylaşılan yapay zeka görüntüsü ‘All Eyes on Rafah’ (Tüm Gözler Refah'ta) oldu. Görünüşe göre bu tip yapay zeka görselleri etik tartışmaları da beraberinde getiriyor.

    ‘All Eyes on Rafah’ görseli ağırlıklı olarak Instagram’da olmak üzere tüm sosyal medya mecralarında paylaşıldı. Sadece Instagram'da 47 milyondan fazla kez paylaşılan görseli yayınlayanlar arasında Dua Lipa, Lewis Hamilton, Pedro Pascal, Gigi ve Bella Hadid gibi ünlüler de bulunuyor.

    Yapay zeka görselleri eleştiriliyor

    Bu viral görsel esasında tüm dünyanın dikkatini İsrail'in Refah'taki askeri harekatına çekmeyi amaçlıyor. Ancak eleştirmenler, bu ve bunun gibi yapay zeka tarafından oluşturulmuş gerçekçi olmayan ve sterilize edilmiş görsellerin “gerçeklerden uzaklaştırdığını” söylüyor. Ontario McMaster Üniversitesi'nde ırk, din ve medya konularında çalışan doçent Faiza Hirji'ye göre ise görselin viral olmasının asıl nedeninin “paylaşılabilir” olması olduğunu söylüyor.

    ‘All Eyes on Rafah’: Yapay zeka görseli neden çok ilgi gördü? Tam Boyutta Gör
    Esasında görseli paylaşanlar veya eleştirenlerin çoğunun haklılık payı bulunuyor. Meta’nın platformları veya diğer mecralar savaş görüntülerini, kan, şiddet veya ağır grafik içeren görsellerin paylaşımını, görünürlüğünü kısıtlıyor. Dolayısıyla bölgedeki gazetecilerden gelen çarpıcı görsellerin erişimi bir nevi sansürlenmiş oluyor. Bu nedenle yapay zeka görselleri, dikkat çekmek için platformlarda hızlı bir şekilde yayılmak için kullanılabiliyor. Haliyle en azından dikkat çekmek konusunda yapay zeka görsellerinin işe yaradığı görülüyor.

    Bununla birlikte ‘All Eyes on Rafah’ görseli gibi -ki aslında aylardır dolaşımda- görseller, gerçekte olan olaylar hakkında herhangi bir detay vermiyor. Dolayısıyla eleştirmenler bu görselleri paylaşanları “performatif aktivizm” yapmakla suçluyor. Gerçeği yansıtmayan görselin, orada yaşananlar hakkında bilgisi olmayan veya çok az şey bilenler için bir anlam ifade etmediği belirtiliyor.

    ‘All Eyes on Rafah’: Yapay zeka görseli neden çok ilgi gördü? Tam Boyutta Gör
    Öte yandan ‘All Eyes on Rafah’ görseli İsrail yanlısı hesapların da benzer görseller paylaşmasına neden oluyor. Bir görsel tasarım ajansının hazırladığı ‘Where were your eyes on Oct 7th?’ (7 Ekim'de gözleriniz neredeydi?) adlı görselde bir bebeğin önünde silah tutan Hamas savaşçısı gösteriliyor.

    Pazar günü İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda kentte yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadır kamplarından birinde en az 45 kişinin hayatı kaybetti. Görseller, bu saldırıların ardından yayıldı. Görgü tanıkları, saldırının ardından çıkan yangında yanarak ölen kadın ve çocukların olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sivil ölümlerini “trajik bir hata” olarak nitelendirdi.

    Kaynakça https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/30/all-eyes-on-rafah-how-ai-generated-image-spread-across-social-media https://interestingengineering.com/culture/rafah-ai-image-sparks-debate
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    ekomini market bayilik yorumları edirne uzunköprü çingene mi bozulmuş sucuk yersek ne olur saçma şiirler şırınga ile tavan döşemesi tamiri

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