ChatGPT yaratıcısı Sam Altman: “Müslümanlar seslerini yükseltmekten korkuyor”

Tam Boyutta Gör ChatGPT geliştiricisi OpenAI’ın CEO'su Sam Altman, yaptığı açıklamada, Gazze'de devam eden savaşın etkilerine açık bir gönderme yaparak, teknoloji sektöründeki Müslüman ve Arap toplulukların üyelerinin son zamanlarda yaşadıkları deneyimler hakkında konuşmaktan “rahatsız” olduklarını hissettiğini söyledi.

Sam Altman, teknoloji dünyasındaki Filistinlilere dikkat çekti

Altman, eski adı Twitter olan sosyal medya ağı X'te "Konuştuğum teknoloji topluluğundaki Müslüman ve Arap (özellikle Filistinli) meslektaşlarım, genellikle misilleme korkusu ve kariyer beklentilerinin zarar görmesi nedeniyle son dönemde yaşadıkları deneyimler hakkında konuşmaktan rahatsızlık duyuyorlar" diye yazdı.

Microsoft tarafından desteklenen OpenAI’ın lideri, teknoloji sektörünü bu toplulukların üyelerine empatiyle yaklaşmaya çağırdı. Bununla birlikte X'teki bir kullanıcı Altman'a Yahudi toplumunun deneyimleri hakkında ne düşündüğünü sordu. Altman bu soruya şöyle yanıt verdi: "Ben Yahudi'yim. Antisemitizmin dünyada önemli ve büyüyen bir sorun olduğuna inanıyorum ve sektörümüzde beni savunan pek çok insan görüyorum ki bunu çok takdir ediyorum. Müslümanlar için bunu çok daha az görüyorum."

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İnsan hakları savunucuları Antisemitizm ve İslamofobinin, Hamas'ın İsrail'e saldırdığı ve İsrail rakamlarına göre 1.200 kişinin öldüğü 7 Ekim'den bu yana ABD'de ve başka yerlerde hızla arttığını belirtiyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 2,3 milyonluk nüfusun neredeyse %1'ine tekabül eden 22.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

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