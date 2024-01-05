ChatGPT yaratıcısı Sam Altman: “Müslümanlar seslerini yükseltmekten korkuyor”

Sam Altman, teknoloji dünyasındaki Filistinlilere dikkat çekti
Altman, eski adı Twitter olan sosyal medya ağı X'te "Konuştuğum teknoloji topluluğundaki Müslüman ve Arap (özellikle Filistinli) meslektaşlarım, genellikle misilleme korkusu ve kariyer beklentilerinin zarar görmesi nedeniyle son dönemde yaşadıkları deneyimler hakkında konuşmaktan rahatsızlık duyuyorlar" diye yazdı.
Microsoft tarafından desteklenen OpenAI’ın lideri, teknoloji sektörünü bu toplulukların üyelerine empatiyle yaklaşmaya çağırdı. Bununla birlikte X'teki bir kullanıcı Altman'a Yahudi toplumunun deneyimleri hakkında ne düşündüğünü sordu. Altman bu soruya şöyle yanıt verdi: "Ben Yahudi'yim. Antisemitizmin dünyada önemli ve büyüyen bir sorun olduğuna inanıyorum ve sektörümüzde beni savunan pek çok insan görüyorum ki bunu çok takdir ediyorum. Müslümanlar için bunu çok daha az görüyorum."
İnsan hakları savunucuları Antisemitizm ve İslamofobinin, Hamas'ın İsrail'e saldırdığı ve İsrail rakamlarına göre 1.200 kişinin öldüğü 7 Ekim'den bu yana ABD'de ve başka yerlerde hızla arttığını belirtiyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 2,3 milyonluk nüfusun neredeyse %1'ine tekabül eden 22.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.