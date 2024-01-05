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    ChatGPT yaratıcısı Sam Altman: “Müslümanlar seslerini yükseltmekten korkuyor”

    ChatGPT geliştiricisi OpenAI’ın patronu Sam Altman, teknoloji dünyasındaki Müslümanların seslerini yükselttiklerinde kendilerine misilleme yapılmasından korktuklarını söyledi.
    Sam Altman: “Müslümanlar seslerini yükseltmekten korkuyor” Tam Boyutta Gör
    ChatGPT geliştiricisi OpenAI’ın CEO'su Sam Altman, yaptığı açıklamada, Gazze'de devam eden savaşın etkilerine açık bir gönderme yaparak, teknoloji sektöründeki Müslüman ve Arap toplulukların üyelerinin son zamanlarda yaşadıkları deneyimler hakkında konuşmaktan rahatsız” olduklarını hissettiğini söyledi.

    Sam Altman, teknoloji dünyasındaki Filistinlilere dikkat çekti

    Altman, eski adı Twitter olan sosyal medya ağı X'te "Konuştuğum teknoloji topluluğundaki Müslüman ve Arap (özellikle Filistinli) meslektaşlarım, genellikle misilleme korkusu ve kariyer beklentilerinin zarar görmesi nedeniyle son dönemde yaşadıkları deneyimler hakkında konuşmaktan rahatsızlık duyuyorlar" diye yazdı.

    Microsoft tarafından desteklenen OpenAI’ın lideri, teknoloji sektörünü bu toplulukların üyelerine empatiyle yaklaşmaya çağırdı. Bununla birlikte X'teki bir kullanıcı Altman'a Yahudi toplumunun deneyimleri hakkında ne düşündüğünü sordu. Altman bu soruya şöyle yanıt verdi: "Ben Yahudi'yim. Antisemitizmin dünyada önemli ve büyüyen bir sorun olduğuna inanıyorum ve sektörümüzde beni savunan pek çok insan görüyorum ki bunu çok takdir ediyorum. Müslümanlar için bunu çok daha az görüyorum."

    İnsan hakları savunucuları Antisemitizm ve İslamofobinin, Hamas'ın İsrail'e saldırdığı ve İsrail rakamlarına göre 1.200 kişinin öldüğü 7 Ekim'den bu yana ABD'de ve başka yerlerde hızla arttığını belirtiyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 2,3 milyonluk nüfusun neredeyse %1'ine tekabül eden 22.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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