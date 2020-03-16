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    Avrupa'dan İstanbul'a gelecek yolcular yurtlarda karantinaya alınacak

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yarın Avrupa'dan son uçuşların gerçekleşeeği 9 ülkeden Türkiye'ye gelecek yolcuların karantinaya alınacağı duyuruldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’a Avrupa’dan gelecek yeni yolcuların yurtlarda karantinaya/gözlem altına alınacağını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gizli belge adı altında WhatsApp'tan yayılan görselin sahte olduğunu açıkladı"

    Avrupa’dan 9 ülkeden uçuşlar geçici olarak durduruluyor. Son uçuşlar 17 Mart Salı günü saat 24.00’a kadar yapılacak. Bu uçuşlar ile ülkemize gelecek yolcular 14 gün boyunca KYK yurtlarında karantina/gözlem altında tutulacak. Söz konusu karar; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek yolcuları kapsıyor. Diğer şehirlere gidecek yolcuların durumu hakkında ilgili valiliklerden benzer kararlar alınması bekleniyor.

    Türkiye'de vaka sayısı 18'e ulaştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünyada 6 bin 513'e yükseldi. Türkiye'de henüz can kaybı yaşanmadı.



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    kuzgun_ (Tiryaki ) 4 gün en beğenilen
    Niye gelmesine izin veriyorlar ? Gelmelerini engellemek daha mantıklı değil mi ?
    "hedele hödemele" yukarıdaki ıq'suzun dediği gibi
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    Niye gelmesine izin veriyorlar ? Gelmelerini engellemek daha mantıklı değil mi ? "hedele hödemele" yukarıdaki ıq'suzun dediği gibi
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    carloska (ERHAN YILMAZ) 3 gün
    zamanında neden yapmadınız peki.. virüsü hafife alıp tedbir almayan ülkelerin halini gördükten sonra üstelik..
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 4 gün
    italya ve çin'i fersah fersah geçeriz evelallah.
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    Toyoda (Furkan ) 4 gün
    Gec kalindi. Ornek vereyim suan Avrupa'da Erasmus'ta olan ve Turkiye'ye coktan donmus cok kisi sayarim size. Hicbiri karantinaya alinmadi. Herkes evine gittikten sonra kapatti kendilerini. 2 hafta sonra Turkiye'nin vaka sayisi Avrupa'yi yakalar boyle giderse.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 4 gün
    Tüm yurtdışından gelenlere bu uygulama yapılmalıdır
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün

    Acil durum diyorum birader dememe taktın kafayı çok enteresan.

    Neyse blokladım , laf anlamayacaksın sen diğerleri gibi. Söyleyeceğimi söyledim işine geldiği gibi anlayabilirsin bu saatten sonra senin bileceğin iş.
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    monacomen 4 gün
    Türk Bakanın açıkladığı kadarıyla kısa bir iş seyahati veya turistik gezmek için gidenler ülkeye alınacak ama yurt dışında oturma ve çalışma izni olanlar veya mazeretsiz gelenler alınmayacak. Ki öyle de olması gerekli. Bunların arasında kötü niyetli terör amaçlı virüslü insan gelebilir mazallah, bak o zaman cümbüşe.
    onedio.com/...

    "Almanya ve Fransa'daki Türk vatandaşların yarın Türkiye'ye gönderilecekleri bildirildi. Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi, ''Birkaç bin Türk yarın uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek'' açıklamasını yaparken Fransa Büyükelçisi de ''Türkiye dönmek isteyen 300 kadar vatandaşımızdan çağrı aldık, yarın Türkiye'ye dönecekler'' dedi."
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 4 gün en beğenilen
    Niye gelmesine izin veriyorlar ? Gelmelerini engellemek daha mantıklı değil mi ?
    "hedele hödemele" yukarıdaki ıq'suzun dediği gibi
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    1 saat olmuş kimse birşey yazmamış enteresan. Çakılacak laf bulunamamış herhalde. Dur ben bi tane çakayım .Geç kalındı hede hödö.
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