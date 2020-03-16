Avrupa'dan İstanbul'a gelecek yolcular yurtlarda karantinaya alınacak

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’a Avrupa’dan gelecek yeni yolcuların yurtlarda karantinaya/gözlem altına alınacağını duyurdu.

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Avrupa’dan 9 ülkeden uçuşlar geçici olarak durduruluyor. Son uçuşlar 17 Mart Salı günü saat 24.00’a kadar yapılacak. Bu uçuşlar ile ülkemize gelecek yolcular 14 gün boyunca KYK yurtlarında karantina/gözlem altında tutulacak. Söz konusu karar; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek yolcuları kapsıyor. Diğer şehirlere gidecek yolcuların durumu hakkında ilgili valiliklerden benzer kararlar alınması bekleniyor.

Türkiye'de vaka sayısı 18'e ulaştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünyada 6 bin 513'e yükseldi. Türkiye'de henüz can kaybı yaşanmadı.

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