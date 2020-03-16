Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gizli belge adı altında WhatsApp'tan yayılan görselin sahte olduğunu açıkladı

Koronavirüs salgınının ülkemizi de etkisi altına almasının ardından, yayılan bilgi kirliliği de üst seviyelere ulaşmış durumda. Bunların sonuncusu ise Sağlık Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderildiği ileri sürülen gizli belge.
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Resmi açıklamalara önem verin
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderildiği ileri sürülen ve TÜRKHane logosuyla sosyal medya ve WhatsApp'da hızla yayılan bu belgede, 16 Mart tarihi itibarıyla üst düzey önlemler alınacağı ve umuma açık işletmelere ek olarak eczanelerin geçici olarak kapatılacağı, süpermarketlerin ise belirli gün ve saatlerde hizmet vereceği belirtiliyor.
Bugün konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gizli ibaresiyle yayılan bu belgenin sahte olduğunu açıkladı. Koca, sahte belgenin halkın güven kaybı yaşamasını amaçlayan bir grup tarafından paylaşıma sokulduğunu belirterek, vatandaşların resmi açıklamalara önem vermesi gerektiğini söyledi.
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Açtım, Bakan'ın yalanlama haberini. Haberi atana geri yolladı.
Durumumuz bu. Çok büyük kirlilik var.
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