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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gizli belge adı altında WhatsApp'tan yayılan görselin sahte olduğunu açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderildiği öne sürülerek, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden hızla yayılan gizli belgenin sahte olduğunu açıkladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Koronavirüs salgınının ülkemizi de etkisi altına almasının ardından, yayılan bilgi kirliliği de üst seviyelere ulaşmış durumda. Bunların sonuncusu ise Sağlık Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderildiği ileri sürülen gizli belge.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu"

    Resmi açıklamalara önem verin

    Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderildiği ileri sürülen ve TÜRKHane logosuyla sosyal medya ve WhatsApp'da hızla yayılan bu belgede, 16 Mart tarihi itibarıyla üst düzey önlemler alınacağı ve umuma açık işletmelere ek olarak eczanelerin geçici olarak kapatılacağı, süpermarketlerin ise belirli gün ve saatlerde hizmet vereceği belirtiliyor.


    Bugün konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gizli ibaresiyle yayılan bu belgenin sahte olduğunu açıkladı. Koca, sahte belgenin halkın güven kaybı yaşamasını amaçlayan bir grup tarafından paylaşıma sokulduğunu belirterek, vatandaşların resmi açıklamalara önem vermesi gerektiğini söyledi.



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    xAdli 4 gün en beğenilen
    Bu haber yapanların ilk yalan haberleri değil bu. Seçim gecesi "Berat Albayrak - Özge Ulusoy " haberini yapanlarda bunlardı. Daha o günden bu güne bu adamlara dokunmadıysa, bunları koruyan birileri var demektir.
    Bu haber yapanların ilk yalan haberleri değil bu. Seçim gecesi "Berat Albayrak - Özge Ulusoy " haberini yapanlarda bunlardı. Daha o günden bu güne bu adamlara d...
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    Faıthful (Oğuzhan ) 4 gün
    Bunu yayan ajansa bi mudahele edilmeli
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Hakikaten ruh hastası bunlar başka açıklaması yok. Arkadaş insanları paniğe sürüklemekle, yalan, yanlış biilgi vermekle eline geçecek olan ne? Virus seni es mi geçecek sanıyorsun? İnşaallah önce bunları temizler viruste az rahat ederiz.
    Hakikaten ruh hastası bunlar başka açıklaması yok. Arkadaş insanları paniğe sürüklemekle, yalan, yanlış biilgi vermekle eline geçecek olan ne? Virus seni es mi...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    huntedman (ahmet yılmaz) 4 gün
    Belgeye yalan dediler peşine yasak açıklaması yaptılar, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.
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    joven 4 gün
    Çevredede görüyorum herşeye inanmaya hazır bir kitle var adamlar teknolojiyi ve hayatı o küçüçük telefon ekranlarında yaşıyorlar
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    joven 4 gün
    Türk hane derkene bunlar kimler ne idiği belirsiz tiplerden olmasın.
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    joven 4 gün
    Sazan misali herşeye atlamanın alemi yok
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    sosisvesalam (sosis salam) 4 gün
    devir algı devri, sosyal medyayı yönetenler kitleleri istedikleri gibi yönetiyorlar kimse demesin ben kanmam diye seçimlerde gördük batı çıkarlarına uymayan adamları karaladı yanlan yanlış algı oluşturdu, çıkarlarına uygun adamlarıysa parlatı trendlerden düşürmedi, ne zaman deprem, virüs, savaş gibi bir felaket olursa hainin biri yırtık dondan çıkar gibi dolar artacak diye trendlerden çıkıyor bunların arkasında kimlerin olduğu belli devir aldı devri.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Hakikaten ruh hastası bunlar başka açıklaması yok. Arkadaş insanları paniğe sürüklemekle, yalan, yanlış biilgi vermekle eline geçecek olan ne? Virus seni es mi geçecek sanıyorsun? İnşaallah önce bunları temizler viruste az rahat ederiz.
    Yanıtla +6
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    interwap (Volkan ) 4 gün
    Az önce arkadaş bu belgeyi gösteriyor. Hastanede çalışan tanıdığı WhatsApp'tan atmış. Dedim o belge sahte. Israr ediyor, hastanede çalışan yakınım vs. .sgdshgdgfhdghf.
    Açtım, Bakan'ın yalanlama haberini. Haberi atana geri yolladı.
    Durumumuz bu. Çok büyük kirlilik var.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 4 gün
    Bu belge inşallah ilerleyen zamanlarda gerçek olmaz 🙏
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    faniseyler (halit özdemir) 4 gün
    Hakikaten ilk görünce insan inanmadan da edemiyor. Bunu hazırlayanlar ne adi insanlardır böyle ya. Zaten moraller en alt seviyede bide böyle şeyler yapıp eğlenenler kesinlikle cezalandırılması lazım. Hatta direk vatandaşlıktan çıkarıp o çok özendikleri avrupaya yollamak lazım(özellikle italyaya)
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün
    Şimdi sahte diye açıklama yapıp, 4 gün sonra orada yazanları bir bir uygulamazlar umarım. Kimsenin hiç bir söylenene itibarı kalmadı artık.
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    sağlık bakanlığı, sahte belge ve
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