Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gizli belge adı altında WhatsApp'tan yayılan görselin sahte olduğunu açıkladı

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Koronavirüs salgınının ülkemizi de etkisi altına almasının ardından, yayılan bilgi kirliliği de üst seviyelere ulaşmış durumda. Bunların sonuncusu ise Sağlık Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderildiği ileri sürülen gizli belge.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu"

Resmi açıklamalara önem verin

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderildiği ileri sürülen ve TÜRKHane logosuyla sosyal medya ve WhatsApp'da hızla yayılan bu belgede, 16 Mart tarihi itibarıyla üst düzey önlemler alınacağı ve umuma açık işletmelere ek olarak eczanelerin geçici olarak kapatılacağı, süpermarketlerin ise belirli gün ve saatlerde hizmet vereceği belirtiliyor.



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Bugün konuyla ilgili olarak resmihesabından bir açıklama yapan, Gizli ibaresiyle yayılan bu belgeninaçıkladı. Koca, sahte belgenin halkınyaşamasını amaçlayan bir grup tarafından paylaşıma sokulduğunu belirterek, vatandaşlarınönem vermesi gerektiğini söyledi.