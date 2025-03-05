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    Dünyanın ilk çivilenebilir güneş kiremiti ile çatılarda yeni bir dönem başlıyor

    ABD merkezli GAF Energy, dünyanın ilk çivilenebilir güneş enerjili kiremitinin son halini piyasaya sürdü. Timberline Solar ES 2, artık yüzde 23 daha fazla güç sağlayabiliyor.
    Çivilenebilir güneş kiremitiyle çatılarda yeni bir dönem başlıyor Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi teknolojileri hızla gelişirken, ABD merkezli GAF Energy, dünyanın ilk çivilenebilir güneş paneli kiremiti olan Timberline Solar serisinin yeni nesil versiyonunu tanıttı. Timberline Solar ES 2, önceki modeline göre yüzde 23 daha fazla güç üretirken, kurulum kolaylığı ve estetik uyumluluk açısından da önemli iyileştirmeler sunuyor.

    Çatıları dönüştürebilir

    57 W güç kapasitesine sahip yeni çatı güneş kiremitleri yalnızca 0.6 cm derinliğe sahip. Firmaya göre Timberline Solar ES 2, geleneksel GAF çatı kaplama malzemeleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı ve çatı görünümünü bozmadan güneş enerjisini entegre etme imkanı sunuyor. Ayrıca görünüm daha estetik hale getirilirken kurulumu ve bağlantısı da daha kolay hale sokulmuş durumda.

    Her bir güneş kiremiti 152 cm x 10 cm’lik bir alanı kaplarken, 600 V maksimum sistem voltajını destekliyor. Seri bağlantıda 48 adede kadar kiremit bağlanabiliyor ve iki paralel diziye kadar destek sağlanabiliyor. Ayrıca, Timberline Solar ES 2, 210 km/s hızındaki rüzgarlara dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. UL 7103 sertifikasına sahip olan bu ürün, hem çatı kaplama malzemesi hem de bir güneş enerjisi ürünü olarak sertifikalandırılan ilk sistem olma özelliğini taşıyor. Çatıya ayrı bir panel sistemi monte etmek yerine, doğrudan çatı kiremiti olarak kullanılabilen bu teknoloji, yüzlerce vida deliği açılmasını gerektirmediği için su sızdırma riskini de en aza indiriyor.

    “Üç yıl önce Timberline Solar ile güneş enerjisi sektörünü dönüştürdük” diyen GAF Energy Başkanı Martin DeBono, yaptığı açıklamada “Timberline Solar ES 2, müteahhitlerden ve ev sahiplerinden gelen kapsamlı geri bildirimlerle geliştirilmiş solar çatı kaplama hakkında öğrendiğimiz her şeyi temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

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