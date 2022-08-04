Tam Boyutta Gör

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, Avrupa’nın en büyük nükleer enerji santralinde beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bugün, Zaporijya nükleer santralinde yaşanabilecek bir kazanın önemine dikkat çekerek olası bir nükleer felaket konusunda uyarıda bulundu.

Çernobil etkisi yaratabilir

Şu anda Rus kontrolü altında olan tesisin fiziksel bütünlüğünü tehlikeye atacak bombalı ve silahlı saldırılara maruz kaldığı bildirilirken, Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) başkanı Rafael Grossi "Santralde nükleer güvenliğin her ilkesi ihlal edildi. Durum son derece ciddi ve tehlikeli" sözlerini dile getirdi.

Ayrıca açıklamalarında tesisin savaşın sürdüğü bir konumda olduğuna dikkat çeken Grossi, santralin rus kontrolünde olduğunu ve güvenliğin ihlal edildiğini belirtti. Uzmanlar ise Rusya'nın tesiste pek çok silah bulundurduğunu ve bir kazanın Çernobil etkisi yaratabileceğinin altını çiziyor.

Dünya daha hızlı dönmeye başladı: Peki bu ne anlama geliyor? 6 sa. önce eklendi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı santralde bulunannükleer malzemenin korunduğundan emin olmak ve gerekli bakımları gerçekleştirmek için iş birliğine hazır olduğunu belirtse de, Rusya ile Ukrayna'nın bu iş birliğine sıcak bakıp bakmadığı henüz bilnimiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde durum kontrolden çıktı