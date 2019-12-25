Avustralya’da devam eden orman yangınları, yıllık CO2 emisyon değerlerini allak bullak etti

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Avustralya’nın son aylarda maruz kaldığı orman yangınlarının çevre üzerine etkilerini gösteren bir rapor geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşıldı. NASA Goddard Uzay Uçuşları Merkezi ile Küresel Yangın Emisyonları Veritabanı’nca derlenen veriler, halen devam eden yangınlar neticesinde atmosfere ne kadar CO2 salınımı gerçekleştiğini ortaya koydu.

TIME dergisinde de yer alan habere göre 1 Ağustos tarihinden itibaren elde edilen veriler ışığında, ülkedeki yangınların 306 milyon ton CO2 salınımına neden olduğu tespit edildi. Ortaya çıkan bu miktar, Avustralya’nın 2018 yılının tümünde atmosfere saldığı CO2 miktarının yarısından fazlasına karşılık geliyor.

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Uzmanlara göre İklim değişikliği ile mücadeleye ağır bir darbe anlamına gelen bu gelişme, ne yazık ki bir kısır döngüye de işaret ediyor. Meydana gelen orman yangınlarının çevre üzerindeki olumsuz etkileri artırdığı ve çevre üzerindeki bu olumsuzlukların da daha fazla orman yangını anlamına geleceği ifade edilmiş.

Su hırsızlıkları başladı

NASA’nın söz konusu tahminleri uydu verilerini kullanarak neredeyse gerçek zamanlı elde ettiği belirtiliyor. Ancak henüz geliştirilme aşamasında olan sistem tarafından elde edilen verilerin gerçekte daha da yüksek olabileceğinden endişe ediliyor.

Söz konusu yangınların özellikle Güney Galler’de yoğunlaştığı bilgisi de yine aynı raporda paylaşılmış. Sadece yangınlarla boğuşmayan Güney Galler takipçilerimizin de hatırlayacağı üzere kuraklık sorunu ile karşı karşıya. Su hırsızlıklarının başladığı bölge, geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalara göre “sıfır günü”ne adım adım yaklaşıyor.

https://interestingengineering.com/over-half-of-australias-2018-annual-carbon-emissions-already-emitted-this-year-due-to-bushfires