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    Avustralya'daki korkunç yangınların boyutunu gösteren uydu görüntüleri

    Paylaşılan uydu görüntüleri, geçtiğimiz Cumartesi günü artan sıcaklık ve şiddetli rüzgarların birleşmesi sonucu Avustralya'daki yangınların geldiği noktayı gösteriyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Avustralya'daki korkunç yangınların boyutunu gösteren uydu görüntüleri
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    Avustralya’da aylardır devam eden orman yangınlarından yürek burkan fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Paylaşılan kızılötesi uydu görüntüleri, eski Avustralya başbakanı Kevin Rudd'un “ulusal kıyamet” olarak adlandırdığı felaketin boyutlarını bir kez daha göz önüne seriyor.

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    Avustralya’daki ormanları saran alevlerin rahatça görülebildiği fotoğraflar, geçtiğimiz Cumartesi günü 46 santigrat dereceyi bulan sıcaklıkların şiddetli rüzgarlarla birleşmesi sonucu yangınların geldiği noktayı gösteriyor. Görüntülerde, Doğu Gippsland ve Kosciuszko Milli Parkı çevresindeki ormanlık alanlar yer alıyor.

    Avustralya’nın altı eyaletinde çıkan yangınlarda toplamda 7.3 milyon hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtiliyor. Yangınlar nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Yeni Güney Galler (NSW) bölgesinde koalaların üçte birinin tamamen yok olduğu ve binlerce kangurunun öldüğü ifade ediliyor. Yetkililerin belirttiğine göre, 1,365 tanesi NSW’de olmak üzere toplamda  1,500’den fazla ev yıkıldı.

    On binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı Avustralya genelinde hala 300’den fazla yangınla mücadele edildiği bildirildi. Aşağıdaki galeride söz konusu uydu görüntülerini ve yangınların ardından oluşan korkunç manzarayı görebilirsiniz.



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    ugurr999 1 hf. en beğenilen sosisvesalam
    Evet sen ülkedeki muhalefete laf çaktın ya şimdi rant için hiçbir zaman çevreye zarar verilmediği kanıtlandı. Teşekkürler.
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    aduket atan adam 1 hf. MurtAydn
    Tanrı kelimesini Türklerden başka kullanan yok. Öz ve öz Türkçe bir kelimedir ve tengriden gelmektedir.



    Bu yeşilçam ve yabancı film dublajlarından yerleşmiş yanlış bir algı sanırım. Hıristiyanlar tanrı demiyor God diyor. God kelimesinin anlamı da baba,oğul ve kutsal ruhtur.
    Tanrı kelimesini Türklerden başka kullanan yok. Öz ve öz Türkçe bir kelimedir ve tengriden gelmektedir. Bu yeşilçam ve yabancı film dublajl...
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    1 Yanıt Yanıtla +38
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    sosisvesalam 1 hf.
    orada da bizdeki gibi bir muhalefet yok mu hükümet rant için yaktı diyecek gerçi bizdeki muhalefetin dünyada eşi benzeri yok :)
    5 Yanıt Yanıtla +22
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    1 Avatar
    AsgariÜcretli2023 4 gün yeni yorumcu
    Adamların ülkesi yanıyor futbol oynuyorlar bende bahis yapıyom .d
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    _turbo_ 4 gün
    Marsa ayak bastik ama hala daha Dunyanizdaki yangini sonduremiyoruz.
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    selamivural 4 gün
    Kul azmayinca bela gelmezmis derler, guzelim kitanin icine ettiler, dunyada ev ve kira ve de ev borcunda en pahali, en borclu, ulke yaptilar son 20 senede, para para derken cinlileri dolduruyorlar her sene 300.000 seklinde, pek iflah etmez artik, sonunda cinliler soz sahibi olur ulkede!
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    DH Misafiri 1 hf.
    Adamlar 10.Bin deveyi sniper la infaz etti ,gerekce cok su tuketiyorlar.Deve avusturalyanin yerlisi degil :) .Bunu kalan birkac Avustralya yerlileri bile solemiyor:)
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    vonderplanitz 1 hf.
    Yok Devenin Nalı Artık.



    Fatoş Detected!



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla
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    fırat.ç. 5 gün vonderplanitz
    Dostum ciddiyim bir doktora görünmen gerek.
    1 Yanıt Yanıtla
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    aslanoto 1 hf.
    Irkcı ve islam düşmanlarının yüzünden böyle azaplar gelir


    hurriyet.com.tr/...
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    Askaparta 1 hf.
    1.1 milyar hayvan ölmüş. En sonunda yetkililer halka, kaçın, yapabileceğimiz bir şey yok demiş. Komplo teorileri de var. 3,5 aydır sönmeyen yangın, ölüme terkedilen ve uyutulan hayvanlar, yeni bir Avustralya. Bir an önce söner yangın inşallah.
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    Ömer1235 1 hf. yeni yorumcu
    Kekdkd
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    DH Misafiri 1 hf.
    Deve oranın yerlisi değil. Hindistan ve Afganistan'dan getirilmişler zamanında.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    _turbo_ 4 gün DH Misafiri
    Avustralyalilarda oranin yerlisi degil, Ingiltere ve Avrupadan getirilmisler zamaninda.
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    Galaxy. 1 hf.
    Umarım biran önce durdururlar şu yangını
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    8079 kez okundu.
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    Galeri, avustralya yangın ve
    10 etiket daha uydu görüntüleri nasa yangınlar koala kanguru Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
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