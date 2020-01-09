Avustralya'daki korkunç yangınların boyutunu gösteren uydu görüntüleri

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Avustralya’da aylardır devam eden orman yangınlarından yürek burkan fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Paylaşılan kızılötesi uydu görüntüleri, eski Avustralya başbakanı Kevin Rudd'un “ulusal kıyamet” olarak adlandırdığı felaketin boyutlarını bir kez daha göz önüne seriyor.

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Avustralya’daki ormanları saran alevlerin rahatça görülebildiği fotoğraflar, geçtiğimiz Cumartesi günü 46 santigrat dereceyi bulan sıcaklıkların şiddetli rüzgarlarla birleşmesi sonucu yangınların geldiği noktayı gösteriyor. Görüntülerde, Doğu Gippsland ve Kosciuszko Milli Parkı çevresindeki ormanlık alanlar yer alıyor.

Avustralya’nın altı eyaletinde çıkan yangınlarda toplamda 7.3 milyon hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtiliyor. Yangınlar nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Yeni Güney Galler (NSW) bölgesinde koalaların üçte birinin tamamen yok olduğu ve binlerce kangurunun öldüğü ifade ediliyor. Yetkililerin belirttiğine göre, 1,365 tanesi NSW’de olmak üzere toplamda 1,500’den fazla ev yıkıldı.

On binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı Avustralya genelinde hala 300’den fazla yangınla mücadele edildiği bildirildi. Aşağıdaki galeride söz konusu uydu görüntülerini ve yangınların ardından oluşan korkunç manzarayı görebilirsiniz.

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