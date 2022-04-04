Saldırıya uğrayan Axie Infinity'deki kripto paralar Tornado Cash’e aktarılıyor

Ronin hack saldırısından sonra Axie Infinity, 622 milyon dolarlık bir zararla karşı karşıya geldi. Burada yağmalanan ETH’lerin Tornado Cash’e aktarıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelere göre, saldırıyla ilişkili Ethereum adresi, ETH’leri parça parça Tornado Cash’e gönderdi.

Ronin hack saldırısında yağmalanan Ethereum’ların 500 adedi Tornado Cash’e aktarıldı. İşlemin inceleme verilerine göre saldırıyla ilişkili bir Ethereum adresi, erken saatlerde ilk önce iki parti 100 ETH gönderdi. Sonrasında ise üç parti 100 ETH daha gönderdi. Bunun sonucunda 500 ETH transferi gerçekleştirilmiş oldu.

Axie Infinity ekosisteminde siber saldırı 5 gün önce eklendi

Bu arada geçmişe bakacak olursak, Axie Infinity’nin arkasındaki isim Ronin ekosisteminden 173.600 ETH ve 25,5 milyon USDC çalınmıştı. Hacker, USDC’leri de ETH ile değiştirdi. Böylece çalınan varlıklara Circle’ın el koymasını da engelledi.

Axie Infinity’nin yaratıcısı Sky Mavis, oyunculara kayıplarını telafi etmek için en kısa sürede ödeme yapacağını söylemişti. Sky Mavis aynı zamanda bu kurtarma operasyonuna odaklandığı için Origin yükseltmesini de ertelediğini açıkladı.

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Axie Infinity'deki kripto paralar Tornado Cash’e gidiyor