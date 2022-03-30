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    Ronin köprü platformu saldırıya uğradı, 600 milyon dolar çalındı

    Axie Infinity ekosisteminde kripto paraları köprüleme ve birikim gibi ihtiyaçlara hizmet veren Ronin platformu saldırıya uğradı. 600 milyon dolar değerinde kripto para çalındı. 
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    Bitcoin
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    Yine kripto para dünyasında ciddi bir siber saldırı haberi ile karşı karşıyayız. Axie Infinity oyununu geliştiren ekibin sahip olduğu Ronin kripto para köprü platformu saldırıya uğradı. 600 milyon dolar civarında kayıp var.

    Kripto para dünyasında dev soygun

    Axie Infinity kullanıcılarının devasa boyutlara ulaşan aktarımlarını ücretsiz hale getirebilmek için geliştirici Sky Mavis bir çözüm geliştirmişti. Ronin köprü platformu Axie DAO topluluğunun da desteğiyle ortaua çıktı.

    Bununla birlikte Ronin platformunda aktarımların onaylanması için kısa süreliğine Sky Mavis hesabını beyaz listeye alan geliştirici sonrasında bunu iptal etmişti. Ne var ki siber saldırganlar bu beyaz listeye erişmeyi başardı. Sky Mavis’e ait 4 onay noktası ve başka bir onay noktasını ele geçirdi. Böylece aktarımlarda söz sahibi oldu. 23 Mart tarihinde gerçekleşen bu saldırı dün itibariyle bir yatırımcının yüklü ETH çekmeye çalışması ile fark edildi.

    Saldırganın köprü platormundan toplamda 173 600 ETH ve 25.5 milyon USDC kripto paralarını çaldığı anlaşıldı. Ronin ve Katana platformlarındaki tüm işlemler durduruldu. Sky Mavis hali hazırda güvenlik güçleri ve borsalarla iş birliği içerisinde. Aktarım izleri gerekli mercilere iletildi ve takip ediliyor. Sky Mavis yatırımcıların herhangi bir kaybının olmayacağını duyurdu.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 23 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 2 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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