Ronin köprü platformu saldırıya uğradı, 600 milyon dolar çalındı

Tam Boyutta Gör

Yine kripto para dünyasında ciddi bir siber saldırı haberi ile karşı karşıyayız. Axie Infinity oyununu geliştiren ekibin sahip olduğu Ronin kripto para köprü platformu saldırıya uğradı. 600 milyon dolar civarında kayıp var.

Kripto para dünyasında dev soygun

Axie Infinity kullanıcılarının devasa boyutlara ulaşan aktarımlarını ücretsiz hale getirebilmek için geliştirici Sky Mavis bir çözüm geliştirmişti. Ronin köprü platformu Axie DAO topluluğunun da desteğiyle ortaua çıktı.

Wormhole platformu saldırıya uğradı 1 ay önce eklendi

Bununla birlikte Ronin platformunda aktarımların onaylanması için kısa süreliğine Sky Mavis hesabını beyaz listeye alan geliştirici sonrasında bunu iptal etmişti. Ne var ki siber saldırganlar bu beyaz listeye erişmeyi başardı. Sky Mavis’e ait 4 onay noktası ve başka bir onay noktasını ele geçirdi. Böylece aktarımlarda söz sahibi oldu. 23 Mart tarihinde gerçekleşen bu saldırı dün itibariyle bir yatırımcının yüklü ETH çekmeye çalışması ile fark edildi.

Saldırganın köprü platormundan toplamda 173 600 ETH ve 25.5 milyon USDC kripto paralarını çaldığı anlaşıldı. Ronin ve Katana platformlarındaki tüm işlemler durduruldu. Sky Mavis hali hazırda güvenlik güçleri ve borsalarla iş birliği içerisinde. Aktarım izleri gerekli mercilere iletildi ve takip ediliyor. Sky Mavis yatırımcıların herhangi bir kaybının olmayacağını duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Axie Infinity ekosisteminde siber saldırı