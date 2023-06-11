Ay'da veya Mars'ta nasıl hayatta kalınacağı açıklandı: Yeni bir cihaz gerekecek

- Ay ve Mars'ta yaşamaya yeni çözüm: Fotoelektrokimyasal cihazlar
- Mevcut cihazlardan çok daha verimli ve stabil
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Ay ve Mars'ta yaşamaya yeni çözüm: Fotoelektrokimyasal cihazlar
Warwick Üniversitesi'nden yardımcı doçent Katharina Brinkert tarafından kaleme alınan makalede, ISS'deki Çevre Kontrol ve Yaşam Destek Sistemi'nin 4,6 kW'lık toplam enerji bütçesinin yaklaşık 1,5 kW'lık kısmının şu anda fotovoltaik tabanlı bir elektroliz işlemi yoluyla oksijen üretmek için kullanıldığı belirtiliyor. Uzay istasyonunda bulunan Oksijen Jeneratörü Tertibatı (OGA), astronotların uzayda gerçekten nefes alabilmeleri için oksijen moleküllerini hidrojenden ayırıyor.
Mevcut cihazlardan çok daha verimli ve stabil
OGA ile karşılaştırıldığında, PEC cihazı güneş enerjisini doğrudan kimyasal enerjiye dönüştürmek için tasarlanmış tek aşamalı bir sürece dayanıyor. Yarı iletken malzemeler elektromanyetik radyasyonu oksijen ve hidrojene dönüştürerek ara elektrik üretimine ihtiyaç duyulmamasını sağlıyor.
Araştırma makalesi, "PEC cihazlarının Ay ve Mars'taki habitatlarda uygulanmasının teorik temellerini" oluşturuyor ve bu uzak, yabancı topraklarda oksijen üretmek ve karbondioksiti geri dönüştürmek için özel olarak tasarlanmış PEC makinelerinin fizibilitesi araştırılıyor. PEC cihazlarının uzun vadeli verimliliği ve "güç yoğunluğu" ile ilgili araştırmalar halen devam ederken, "Yerinde Kaynak Kullanımı" (PEC makinelerini inşa etmek için Ay veya Mars'ta bulabileceğiniz malzemeyi kullanmak anlamına geliyor) ve mikro yerçekimi koşullarında çalışma yeteneğinin ciddi sorun yaratmayacağı düşünülüyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/98991-survive-moon-or-mars-humans-need-photoelectrochemical-devices.html https://www.nature.com/articles/s41467-023-38676-2 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi