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    NASA açıkladı: 2025 yılında Ay'a iniş pek mümkün değil

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 2025 yılında Ay'a inişin pek mümkün olmayacağı fikrinin kabul edilmesini istiyor. Misyon 2026 yılına kayabilir.       
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    NASA açıkladı: 2025 yılında Ay'a iniş pek mümkün değil Tam Boyutta Gör
    2024 yılında Ay'a insan indirmeye yönelik ilk planlar daha sonra 2025 olarak değiştirilmişti ve şimdi de bu misyon 2026'ya taşındı. Ay'a inişin ertelenmesine, SpaceX'in Starship roketinin başarısız testleri neden olmuş durumda. Zira Starship'in ilk prototipi fırlatıldıktan birkaç dakika sonra patlamıştı. İnsanları bu roketle Ay'a göndermek için çok sayıda test uçuşu yapılması gerekecek ve bu da çok daha uzun sürecek.

    Şu an için endişe verici

    NASA'nın bu tür görevlerden sorumlu yönetici yardımcısı Jim Free, 7 Haziran Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Aralık 2025 şu anki tarihimiz, ancak SpaceX'in karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, bunun çok ama çok endişe verici olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun muhtemelen 2026'da gerçekleşeceği gerçeğini düşünebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    Bu açıklama Ulusal Bilimler Akademisi Havacılık ve Uzay Teknolojisi Kurulu ile Uzay Araştırmaları Kurulu'nun bir toplantısı sırasında yapıldığından, NASA yönetiminin yerleşik bir görüşü olarak kabul edilebilir.

    NASA açıkladı: 2025 yılında Ay'a iniş pek mümkün değil Tam Boyutta Gör

    Yeni test uçuşu için Ağustos planlanıyor

    SpaceX, Starship'i sadece yörüngeye fırlatarak test etmeyecek. Böyle bir operasyonun güvenliğini kanıtlamak için mürettebat olmadan Ay'a göndermesi gerekecek. Şirketin ayrıca Ay'ın yörüngesine ulaşabilmesi için rokete yakıt ikmali yapacak yörünge altyapısını da inşa etmesi gerekecek. Tüm bunlara rağmen SpaceX'in hala Starship'i uçuracak bir roketi yok.

    Bu yılın Nisan ayında yapılan ilk fırlatma felaketle sonuçlandı ve fırlatma rampası kısmen tahrip oldu. En geç Ağustos ayında yeniden bir test uçuşu yapılması planlanıyor ancak insan hakları ve çevre grupları SpaceX'in Starship'i insan ve çevre dostu bir şekilde fırlatabileceğine dair şüphelerini dile getirirlerse bu gerçekleşmeyebilir.

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    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 2 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

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