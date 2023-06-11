NASA açıkladı: 2025 yılında Ay'a iniş pek mümkün değil

Şu an için endişe verici
NASA'nın bu tür görevlerden sorumlu yönetici yardımcısı Jim Free, 7 Haziran Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Aralık 2025 şu anki tarihimiz, ancak SpaceX'in karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, bunun çok ama çok endişe verici olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun muhtemelen 2026'da gerçekleşeceği gerçeğini düşünebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Bu açıklama Ulusal Bilimler Akademisi Havacılık ve Uzay Teknolojisi Kurulu ile Uzay Araştırmaları Kurulu'nun bir toplantısı sırasında yapıldığından, NASA yönetiminin yerleşik bir görüşü olarak kabul edilebilir.
Yeni test uçuşu için Ağustos planlanıyor
SpaceX, Starship'i sadece yörüngeye fırlatarak test etmeyecek. Böyle bir operasyonun güvenliğini kanıtlamak için mürettebat olmadan Ay'a göndermesi gerekecek. Şirketin ayrıca Ay'ın yörüngesine ulaşabilmesi için rokete yakıt ikmali yapacak yörünge altyapısını da inşa etmesi gerekecek. Tüm bunlara rağmen SpaceX'in hala Starship'i uçuracak bir roketi yok.
Bu yılın Nisan ayında yapılan ilk fırlatma felaketle sonuçlandı ve fırlatma rampası kısmen tahrip oldu. En geç Ağustos ayında yeniden bir test uçuşu yapılması planlanıyor ancak insan hakları ve çevre grupları SpaceX'in Starship'i insan ve çevre dostu bir şekilde fırlatabileceğine dair şüphelerini dile getirirlerse bu gerçekleşmeyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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