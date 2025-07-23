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    NASA, derin uzay için devrimsel kriyojenik soğutma teknolojisini test etti

    NASA’nın geliştirdiği yeni nesil kriyojenik soğutma teknolojisi Mars’a insanlı görevlerin önünü açıyor. Bu, sıvı yakıtların gidiş ve dönüş için saklanmasını sağlayacak.

    NASA, devrimsel kriyojenik soğutma teknolojisini test etti Tam Boyutta Gör
    İnsanlı Mars görevlerinin önündeki en büyük engellerden biri olan yakıt depolama sorunu NASA’nın geliştirdiği yeni bir iki kademeli kriyojenik soğutma sistemi sayesinde aşılmak üzere. Alabama’daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde yapılan son testlerde bu süper soğutucunun sıvı hidrojen ve oksijen gibi uçucu yakıtları yıllarca kayıpsız saklayabileceği kanıtlandı.

    İnsanlı Mars yolculuğu için bir engel daha kalktı

    NASA, devrimsel kriyojenik soğutma teknolojisini test etti Tam Boyutta Gör
    Geleneksel uzay görevlerinde sıvı yakıtlar (sıvı oksijen, hidrojen veya metan), uzay boşluğunun soğuk ortamına rağmen tanklarda yavaşça pasif olarak buharlaşır. Özellikle sıvı hidrojen, -252,9 °C gibi aşırı düşük sıcaklıkta kalmak zorunda. Pasif yalıtımla buharlaşmayı sınırlamak mümkün olsa da iki yılı aşan Mars görevlerinde kayıplar görev başarısını tehlikeye atıyor. Örneğin, 38 ton sıvı hidrojen taşıyan bir tank her yıl 16 ton kayıp verebilir. Bu da Mars’a varan astronotların geri dönüş yakıtı kalmadan orada kalmaları anlamına geliyor.
    NASA, devrimsel kriyojenik soğutma teknolojisini test etti Tam Boyutta Gör
    NASA’nın yeni çözümü, "tube-on-tank" olarak adlandırılan iki soğutma döngüsünden oluşan sistemde yatıyor. Sistemin ilk halkasında, -253 °C sıcaklığa soğutulmuş sıvı helyumla çalışan borular doğrudan yakıt tankına sarılarak içeriği soğutuyor. İkinci halkada ise biraz daha sıcak helyum (183°C), yalıtım katmanlarının arkasında ısıyı engelleyerek tankı dış etkenlerden koruyor. Bu iki aşamalı yapı, tüm ısı girişini önleyerek sıvı yakıtın sabit kalmasını sağlıyor.

    Güç kaynağı sağlandığı sürece bu sistemle yakıtlar süresiz korunabiliyor. Böylece hem fazla yakıt taşımaya gerek kalmıyor hem de görev süresi uzatılabiliyor. NASA’dan Kathy Henkel, yaptığı açıklamada “Ay ve Mars gibi derin uzaya yapılacak uzun süreli görevlerin başarılı olması için itici yakıt kaybını azaltan teknolojilerin uygulanması gerekiyor. İki aşamalı soğutma, itici yakıt kaybını önlüyor ve itici yakıtların nakil sırasında veya gezegen yüzeyinde uzun süreli depolanmasını sağlıyor.” dedi.

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    V
    vixx 4 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 6 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 12 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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