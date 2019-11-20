Ay’ın 500 kareden oluşan 52 megapiksellik harika fotoğrafı

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Eric Morgunov isimli fotoğraf sanatçısı, ortaya koyduğu hummalı bir çalışma sonucu gezegenimizin uydusu Ay’ın harika bir görselini yarattı.

Sanatçının çalışmasının ön plana çıkmasında tek bir kare için bir araya getirilen 500 fotoğrafın önemi büyük. Morgunov bu sayede 52 megapiksellik bir fotoğraf elde etmiş.

Ortaya çıkan görüntüyü Reddit ve Instagram sayfalarında paylaşan Morgunov’a sosyal medya kullanıcıları da övgüler yağdırmış. Görüntünün detayı karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen kullanıcılar, “Ay’da bir okyanus mu var?” sorusunu bile yöneltmiş.

Orijinal haline buradan ulaşabileceğiniz fotoğrafta Apollo görevlerinde de iniş yeri olarak kullanılan “Sessizlik Denizi” bölgesi görülebiliyor. “Dünya parıltısı” (Eartshine) olarak dilimize çevirebileceğimiz ve güneş ışınlarının yeryüzünden yansıması ile Ayın bir bölümünü aydınlatması olarak açıklayabileceğimiz doğa olayı da fotoğrafta fark edilebiliyor.

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Sanatçı fotoğrafla ilgili detayları da paylaşmayı ihmal etmemiş. Buna göre görsel; iki farklı fotoğraftan oluşuyor. Bunlardan ilki, “Dünya parıltısı” halinin yakalandığı uzun pozlama anından diğeri ise aydınlatılmış kısım için 1/60 enstantane hızı ile çekilmiş karelerden oluşuyor. Sanatçı aydınlatılmış kısım için 1/60 enstantane 100iso ayarlarında 500 kare yakalamış. Dünya parıltısı hali için ise 1600iso’da 3 saniyelik pozlama ile 15 kadar kare yakalanmış. Kareler, autostakertt3 ve registax6 yazılımlarıyla düzenlendikten sonra Photoshop ile birleştirilmiş. Sanatçı her bir işlemin oldukça zaman aldığını de belirtmeyi unutmamış.

Ortaya çıkan görüntünün ise verilen emeğe değdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sizler de görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.

https://interestingengineering.com/man-creates-amazing-52-megapixel-photo-of-the-moon-using-500-images