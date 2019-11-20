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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ay’ın 500 kareden oluşan 52 megapiksellik harika fotoğrafı

    Eric Morgunov isimli fotoğraf sanatçısı, uzun vakit ayırdığı bir çalışma sonucu gezegenimizin uydusu Ay’ın harika bir görselini yarattı. 500 kareden oluşan fotoğraf, oldukça beğenilmiş durumda.
    2 gün
    6,7b
    2
    18
    Fotoğraf Makineleri
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Ay’ın 500 kareden oluşan 52 megapiksellik harika fotoğrafı
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    Eric Morgunov isimli fotoğraf sanatçısı, ortaya koyduğu hummalı bir çalışma sonucu gezegenimizin uydusu Ay’ın harika bir görselini yarattı.

    Sanatçının çalışmasının ön plana çıkmasında tek bir kare için bir araya getirilen 500 fotoğrafın önemi büyük. Morgunov bu sayede 52 megapiksellik bir fotoğraf elde etmiş.

    Ortaya çıkan görüntüyü Reddit  ve Instagram  sayfalarında paylaşan Morgunov’a sosyal medya kullanıcıları da övgüler yağdırmış. Görüntünün detayı karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen kullanıcılar, “Ay’da bir okyanus mu var?” sorusunu bile yöneltmiş.

    Orijinal haline buradan  ulaşabileceğiniz fotoğrafta Apollo görevlerinde de iniş yeri olarak kullanılan “Sessizlik Denizi” bölgesi görülebiliyor. “Dünya parıltısı” (Eartshine) olarak dilimize çevirebileceğimiz ve güneş ışınlarının yeryüzünden yansıması ile Ayın bir bölümünü aydınlatması olarak açıklayabileceğimiz doğa olayı da fotoğrafta fark edilebiliyor.

    Sanatçı fotoğrafla ilgili detayları da paylaşmayı ihmal etmemiş. Buna göre görsel; iki farklı fotoğraftan oluşuyor. Bunlardan ilki, “Dünya parıltısı” halinin yakalandığı uzun pozlama anından diğeri ise aydınlatılmış kısım için 1/60 enstantane hızı ile çekilmiş karelerden oluşuyor. Sanatçı aydınlatılmış kısım için 1/60 enstantane 100iso ayarlarında 500 kare yakalamış. Dünya parıltısı hali için ise 1600iso’da 3 saniyelik pozlama ile 15 kadar kare yakalanmış. Kareler, autostakertt3 ve registax6 yazılımlarıyla düzenlendikten sonra Photoshop ile birleştirilmiş. Sanatçı her bir işlemin oldukça zaman aldığını de belirtmeyi unutmamış.

    Ortaya çıkan görüntünün ise verilen emeğe değdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sizler de görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.



    https://interestingengineering.com/man-creates-amazing-52-megapixel-photo-of-the-moon-using-500-images Yorum Yaz
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    OgiBey 1 gün
    fotoşok bu
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    asau 1 gün
    Özgün görüntü değil, üzerinde baya oynanmış...
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    TalihsizSerüvenci 1 gün yeni yorumcu
    32000 lik görüntü varken 52 MP çamur gibi. 8K monitörde 144p video izlemek gibi.
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    mrunseen 1 gün TalihsizSerüvenci
    bilgi olarak vermek isterim: 32000 kare ayrı ayrı çekilmiş kareler değil, gezegen ve ay fotoğrafı çekerken fotoğraf yerine video çekilir, daha sonra videodaki karelerin belli bir bölümü birleştirilir. buradaki amaç atmosferik distorsiyonların önüne geçmektir. 52mplik ile arasındaki fark daha yakından çekilen video halindeki karelerin aynı boyuttaki ay fotoğrafı için birleştirilmesi.
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    tbbtl 1 gün
    Dünya düz ise güneşe göre nasıl durmaktadır, güneşe dik açı ile mi durmakta yoksa eğik mi veya kenarı mı güneşe bakmaktadır. Artı kendi etrafında dönüyor mu. Güneşe dik açı ile bakıp o doğrultuda dönüyorsa bir yüzünde yer alanlarda gece gündüz aynı olmuyor mu. Artı merkez neresi. Merkez ortası ise manyetik alanı nasıl açıklayacağız.
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    BiletlerBiletxD 2 gün
    Ay düzdür bilim adamları hepinizi kandırıyor.
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    jiddi 2 gün BiletlerBiletxD
    O kandıranlar 6 kelimelik bir cümle ile yapmıyorlar ama. Milyonlarca fotoğraf ve videolar, sayfalarca yazılar ile bunu kanıtlıyorlar. Ayrıca taa Galile Galileo zamanında bile Dünyanın da diğer gezegenler gibi, uydular gibi yuvarlak olduğu biliniyordu. Bugün şu bölüme giren zerre ışık bilgisi olan herhangi bir insan Ay, Dünya, diğer evimizden biresyesl teleskoplar ile görebildiğimiz gezegenlerin küre şeklinde olduklarını gayet net idrak edebilmeleri lazım. Öyle çok bilim adamlık bir mesele halinde değil çünki artık. Tek noktadan üzerine ışık düşen bir cism ancak küre ise yer yüzünden bizim Ay'ı izlerken gördüğümüz gibi Ay'ın evrelerini kendiniz evinizde bile karanlık bir odada topa tek noktadan ışık tutarak gözlemleyebilirsiniz ve bu deneyle kendinize Ay'ın küre olduğunu kendiniz ispat edebilirsiniz. İnkar etmek için ise baya bir saçma sapan şeyler üretmeniz gerekir.

    Bir şey düz ise önü ve arkası vardır. Bugün telefonlar ile farklı ülkelerdeki arkadaşlarınızla anlık görüşebilir ve siz geceyi yaşıyorken arkadaşınızın gündüz güneşli bir günü yaşamakta olduğunu görebilirsiniz. Hatta birkaç farklı yerdeki insanların anlık iletişimi ile günün aynı saatinde farklı bölgelerindeki insanlar bulundukları yerde Güneş ışığına göre saatin kaç olabileceğini söylediklerinde dahi Dünya'nın küre olabileceğini çok kolay ispat edebilirsiniz.
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    abdusaum 1 gün yeni yorumcu BiletlerBiletxD


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Askaparta 2 gün
    Günün gök haberinden pek etkilenmedik.
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    jiddi 2 gün
    Boş işlerle uğraşmış. Ne yaptığını zannettiyse artık zavallı şahsı esefle kınıyorum ! Gitsin kumda oynasın bu arkadaş :) Ay fotosu böyle çekilir
    blog.fotozeynep.com.tr/...

    Biri şuna öğretsin ! ! !

    Yanıtla +3
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    EzioAditore 2 gün
    Ayın üzerinde yer alan mavi bölgeler maden yatakları mı acaba
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    voltagram 2 gün
    Güzel
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