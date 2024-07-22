Dünya ile Ay arasında otoyol inşa edilecek ama araçlar değil, veri akacak!

Ay'a bilgi otoyolu kurulacak
Güvenilir bir uzay yolculuğunun anahtarı güçlü iletişimden geçiyor. Ay’da kalıcı insan varlıkları oluşturulmak isteniyorsa Dünya ile Ay arasında yüksek hızlı bir veri ağının kurulması, gerçek zamanlı iletişim, navigasyon, ses, görüntü ve video aktarımının yapılması gerekiyor. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) ve Pekin Uzay Aracı Sistem Mühendisliği Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tam olarak bunları yapmak için bir bilgi otoyolu kurmak istiyor.
Aktarılanlara göre Çin’in bilgi otoyolunun üç aşamada hayata geçirilmesi hedefleniyor. İlk aşamada iki uydu ve bir yer istasyonu kurulacak ve 10 kullanıcıya kadar iletişim sağlanacak. İkinci aşamada 10 uydu ve ikinci bir ay istasyonu eklenecek, bu da veri aktarım hızlarını saniyede 5 gigabayta çıkaracak ve navigasyon doğruluğunu 100 metreye yükseltecek. Son aşamada ise uydu filosu 30'a çıkarılacak ve son Ay baz istasyonu devreye alınacak. Tüm aşamalar tamamlandığında ağ saniyede 10 gigabayt veri hızına ve 10 metre navigasyon doğruluğuna ulaşacak.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99438/scientists-want-to-build-an-information-superhighway-between-earth-and-the-moon/index.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=tweaktown https://www.scmp.com/news/china/science/article/3270910/chinese-scientists-propose-information-superhighway-between-earth-and-moon?utm_source=rss_feed Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.