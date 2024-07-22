Dünya ile Ay arasında otoyol inşa edilecek ama araçlar değil, veri akacak!

Tam Boyutta Gör Çin gözünü Ay'ın hakimiyetine dikmiş durumda. Zira Çinli bilim insanları kısa bir süre önce Dünya ile Ay arasındaki iletişim, navigasyon ve izleme yeteneklerinde devrim yaratacak kapsamlı bir uydu ağı için planlarını açıkladı. Bu ağ küresel kullanıcılara gerçek zamanlı iletişim, navigasyon ve izleme hizmetleri sunacak. Bu ağ bilim insanları tarafından “bilgi otoyolu” olarak nitelendiriliyor.

Ay'a bilgi otoyolu kurulacak

Güvenilir bir uzay yolculuğunun anahtarı güçlü iletişimden geçiyor. Ay’da kalıcı insan varlıkları oluşturulmak isteniyorsa Dünya ile Ay arasında yüksek hızlı bir veri ağının kurulması, gerçek zamanlı iletişim, navigasyon, ses, görüntü ve video aktarımının yapılması gerekiyor. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) ve Pekin Uzay Aracı Sistem Mühendisliği Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tam olarak bunları yapmak için bir bilgi otoyolu kurmak istiyor.

Tam Boyutta Gör Amaç, 20 ya da daha fazla kişinin aynı anda görüntü, ses ya da video aracılığıyla Dünya ile iletişim kurmasını sağlamak. Ağ ayrıca Dünya-Ay uçuşları ve Ay yüzeyi operasyonları için doğru konumlandırma, navigasyon ve zamanlama (PNT) sunacak. Kurulması önerilen bu ağ Dünya ile Ay arasındaki bölge olan cislunar uzayda bir metre aynı zamanda kadar küçük hareketli hedefleri izleme ve takip etme kapasitesine sahip olacak. Cislunar yörüngenin hakimiyeti Ay’ın hakimiyeti için son derece önemli bir yörünge. Bu bölgedeki faaliyetlerin önümüzdeki on yıl içinde hızla genişlemesi ve yeni bir küresel rekabet dalgasını körüklemesi bekleniyor

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Aktarılanlara göre Çin’in bilgi otoyolunun üç aşamada hayata geçirilmesi hedefleniyor. İlk aşamada iki uydu ve bir yer istasyonu kurulacak ve 10 kullanıcıya kadar iletişim sağlanacak. İkinci aşamada 10 uydu ve ikinci bir ay istasyonu eklenecek, bu da veri aktarım hızlarını saniyede 5 gigabayta çıkaracak ve navigasyon doğruluğunu 100 metreye yükseltecek. Son aşamada ise uydu filosu 30'a çıkarılacak ve son Ay baz istasyonu devreye alınacak. Tüm aşamalar tamamlandığında ağ saniyede 10 gigabayt veri hızına ve 10 metre navigasyon doğruluğuna ulaşacak.

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Dünya ile Ay arasında bilgi otoyolu inşa edilecek