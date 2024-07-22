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    Dünya ile Ay arasında otoyol inşa edilecek ama araçlar değil, veri akacak!

    Dünya ile Ay arasında gerçekten de bir otoyol inşa edilecek ancak burada yollar değil bilgi ağları kullanılacak. Bilim insanları önerilen bilgi otoyolu için 30 uydu kullanmayı planlıyor.
    Dünya ile Ay arasında bilgi otoyolu inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    Çin gözünü Ay'ın hakimiyetine dikmiş durumda. Zira Çinli bilim insanları kısa bir süre önce Dünya ile Ay arasındaki iletişim, navigasyon ve izleme yeteneklerinde devrim yaratacak kapsamlı bir uydu ağı için planlarını açıkladı. Bu ağ küresel kullanıcılara gerçek zamanlı iletişim, navigasyon ve izleme hizmetleri sunacak. Bu ağ bilim insanları tarafından “bilgi otoyolu” olarak nitelendiriliyor.

    Ay'a bilgi otoyolu kurulacak

    Güvenilir bir uzay yolculuğunun anahtarı güçlü iletişimden geçiyor. Ay’da kalıcı insan varlıkları oluşturulmak isteniyorsa Dünya ile Ay arasında yüksek hızlı bir veri ağının kurulması, gerçek zamanlı iletişim, navigasyon, ses, görüntü ve video aktarımının yapılması gerekiyor. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) ve Pekin Uzay Aracı Sistem Mühendisliği Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tam olarak bunları yapmak için bir bilgi otoyolu kurmak istiyor.

    Dünya ile Ay arasında bilgi otoyolu inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    Amaç, 20 ya da daha fazla kişinin aynı anda görüntü, ses ya da video aracılığıyla Dünya ile iletişim kurmasını sağlamak. Ağ ayrıca Dünya-Ay uçuşları ve Ay yüzeyi operasyonları için doğru konumlandırma, navigasyon ve zamanlama (PNT) sunacak. Kurulması önerilen bu ağ Dünya ile Ay arasındaki bölge olan cislunar uzayda bir metre aynı zamanda kadar küçük hareketli hedefleri izleme ve takip etme kapasitesine sahip olacak. Cislunar yörüngenin hakimiyeti Ay’ın hakimiyeti için son derece önemli bir yörünge. Bu bölgedeki faaliyetlerin önümüzdeki on yıl içinde hızla genişlemesi ve yeni bir küresel rekabet dalgasını körüklemesi bekleniyor

    Aktarılanlara göre Çin’in bilgi otoyolunun üç aşamada hayata geçirilmesi hedefleniyor. İlk aşamada iki uydu ve bir yer istasyonu kurulacak ve 10 kullanıcıya kadar iletişim sağlanacak. İkinci aşamada 10 uydu ve ikinci bir ay istasyonu eklenecek, bu da veri aktarım hızlarını saniyede 5 gigabayta çıkaracak ve navigasyon doğruluğunu 100 metreye yükseltecek. Son aşamada ise uydu filosu 30'a çıkarılacak ve son Ay baz istasyonu devreye alınacak. Tüm aşamalar tamamlandığında ağ saniyede 10 gigabayt veri hızına ve 10 metre navigasyon doğruluğuna ulaşacak.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99438/scientists-want-to-build-an-information-superhighway-between-earth-and-the-moon/index.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=tweaktown https://www.scmp.com/news/china/science/article/3270910/chinese-scientists-propose-information-superhighway-between-earth-and-moon?utm_source=rss_feed
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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