Dünyanın en ilginç LEGO parçası: Meteor tozundan

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Tam Boyutta Gör LEGO oyuncak markası bugüne kadar pek çok marka ve içerik ile ortaklık yaparak özel seriler piyasaya sürmüştü. Bu kez oynamak veya erişmek mümkün olmayan özel bir parça sergileniyor. Evet meteor tozundan LEGO.

Meteor tozu LEGO

LEGO ve Avrupa Uzay Ajansı – ESA arasında yapılan iş birliği kapsamında gerçek meteor tozundan sekizli bir tuğla hazırlandı. Bu tuğlalar Manhattan dahil pek çok LEGO mağazasında 20 Eylül tarihine kadar sergilenecek.

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Anlaşmanın kapsamı sadece sergi değil. Ay yüzeyinde astronotların tozları kullanarak yapılar yapabileceğini de gösteriyor. LEGO’nun yapıldığı toz, bir meteor traşlanarak elde edilmiş ve 3D çıktı alınabilecek şekilde bir karışım elde edilmiş. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde NASA’nın ay yüzeyinde bir üs kurmak istediği düşünüldüğünde çalışma oldukça anlamlı geliyor.

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