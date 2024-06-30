Dünyanın en ilginç LEGO parçası: Meteor tozundan

Meteor tozu LEGO
LEGO ve Avrupa Uzay Ajansı – ESA arasında yapılan iş birliği kapsamında gerçek meteor tozundan sekizli bir tuğla hazırlandı. Bu tuğlalar Manhattan dahil pek çok LEGO mağazasında 20 Eylül tarihine kadar sergilenecek.
Anlaşmanın kapsamı sadece sergi değil. Ay yüzeyinde astronotların tozları kullanarak yapılar yapabileceğini de gösteriyor. LEGO’nun yapıldığı toz, bir meteor traşlanarak elde edilmiş ve 3D çıktı alınabilecek şekilde bir karışım elde edilmiş. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde NASA’nın ay yüzeyinde bir üs kurmak istediği düşünüldüğünde çalışma oldukça anlamlı geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.