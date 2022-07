AYA NEO NEXT 2 konsolu duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Son dönemde adeta yağmur gibi piyasaya taşınabilir oyun konsolu süren Çinli AYA NEO rakip firmalara boşluk bırakmama niyetinde. Yavaş yavaş bir tekrar içerisine giren AYA NEO bu kez NEXT 2 konsolunu duyurdu.

AYA NEO NEXT 2 özellikleri neler?

AYA NEO NEXT 2 konsolu biraz daha maliyete oynayacak gibi görünüyor. Tasarımı Steam Deck konsolunu andırırken Intel Alder Lake ve Ryzen 6000 işlemci seçenekleri ile gelecek. Grafik birimleri de işlemciye göre değişecek.

AYA NEO daha önce Ryzen 6800U APU barındıran AYA NEO 2 konsolunu duyurmuştu. AYA NEO NEXT 2 muhtemelen daha düşük işlemciler ile gelecek aksi takdirde satışlar baltalanabilir. Son haftalarda tanıtılan AYA Neo Next, AYA NEO Air, AYA NEO Air Plus, AYA NEO 2, AYA NEO Slide konsollarının yanına AYA NEO NEXT 2 de eklenmiş oldu.

Konsol dediğimiz zaman aslında donanıma göre optimize edilmiş oyun ekosistemi aklımıza geliyor. Yıllardır Xbox, Nintendo ve PlayStation tarafında durum böyle. Steam Deck bir nebze bunu karşılamaya çalışıyor ancak AYA NEO gibi örnekler ne kadar optimize olabilecek merak konusu.

AYA NEO NEXT 2 geliyor