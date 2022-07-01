Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AYA NEO NEXT 2 konsolu duyuruldu

    Bu yıl toplamda 5 taşınabilir oyun konsolunun duyurusunu yapan Çinli AYA NEO durmak bilmiyor. AYA NEO NEXT 2 biraz daha maliyete oynayan özelliklerle gelecek.   
    Oy Ver

    AYA NEO NEXT 2
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde adeta yağmur gibi piyasaya taşınabilir oyun konsolu süren Çinli AYA NEO rakip firmalara boşluk bırakmama niyetinde. Yavaş yavaş bir tekrar içerisine giren AYA NEO bu kez NEXT 2 konsolunu duyurdu.

    AYA NEO NEXT 2 özellikleri neler?

    AYA NEO NEXT 2 konsolu biraz daha maliyete oynayacak gibi görünüyor. Tasarımı Steam Deck konsolunu andırırken Intel Alder Lake ve Ryzen 6000 işlemci seçenekleri ile gelecek. Grafik birimleri de işlemciye göre değişecek.

    AYA NEO daha önce Ryzen 6800U APU barındıran AYA NEO 2 konsolunu duyurmuştu. AYA NEO NEXT 2 muhtemelen daha düşük işlemciler ile gelecek aksi takdirde satışlar baltalanabilir. Son haftalarda tanıtılan AYA Neo Next, AYA NEO Air, AYA NEO Air Plus, AYA NEO 2, AYA NEO Slide konsollarının yanına AYA NEO NEXT 2 de eklenmiş oldu.

    Konsol dediğimiz zaman aslında donanıma göre optimize edilmiş oyun ekosistemi aklımıza geliyor. Yıllardır Xbox, Nintendo ve PlayStation tarafında durum böyle. Steam Deck bir nebze bunu karşılamaya çalışıyor ancak AYA NEO gibi örnekler ne kadar optimize olabilecek merak konusu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız