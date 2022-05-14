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    AYA NEO 2 duyuruldu: Steam Deck'e yeni rakip geliyor

    Taşınabilir el konsolu modelleri ile tanınan AYA NEO, Steam Deck'ten iki kat daha güçlü yeni konsolunu duyurdu. Ryzen 7 6800U ve RDNA 2 mimarisinden güç alacak.
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    SteamDeck'in yeni rakibi Aya Neo 2 duyuruldu
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    Valve tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen Steam Deck ile birlikte taşınabilir oyun konsolları popüler bir hale gelmeye başladı. 2022 yılının başlarında yeni el konsolunun satışlarına başlayan AYA NEO, şimdi de Steam Deck'ten 2 kat daha güçlü yeni bir model duyurdu.

    Rekabet artıyor

    AYA NEO'nun açıklamalarına göre yeni konsol, ince ve hafif sistemler için tasarlanan 8 çekirdek 16 izleğe sahip Ryzen 7 6800U yongasından güç alacak. Steam Deck'ten 300MHz daha yüksek toplam 4.7 GHz saat hızlarına ulaşabilen Ryzen 7 6800U, RDNA 2 mimarili 680M entegre grafik yongası ile toplam 3,38 TFLOPS performans sunacak. Buradan yola çıkarak paylaşılan değerin Steam Deck'in sahip olduğu 1,6 TFLOPS güce kıyasla iki kat daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 

    Konsolun henüz duyurmaya hazır olmadıkları yeni bir parmak izi modülü ve yeni yazılım özelliklerine sahip olacağını söyleyen AYA NEO CEO'su Arthur Hang, 1280x800 çözünürlüğüne sahip bir ekran ile gelecek yeni cihazın GTX 1050 Ti kadar güçlü olacağını belirtiyor. Bu yılın sonlarına kadar piyasa sürülmesi beklenen AYA NEO 2 için kesin bir çıkış tarihi paylaşılmadı.

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