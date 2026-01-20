Giriş
    Ayaneo KONKR FIT tanıtıldı: AMD Gorgon Point, 80Wh ve dahası

    AYANEO'nun fiyat-performans odaklı alt markası KONKR, ilk Windows tabanlı el konsolu modelini duyurdu. KONKR FIT, AMD'nin yeni Ryzen AI 400 serisi APU'su ve yüksek kapasiteli bataryasıyla geliyor.

    Ayaneo KONKR FIT tanıtıldı: AMD Gorgon Point, 80Wh ve dahası Tam Boyutta Gör
    AYANEO çatısı altında bulunan KONKR, ilk el konsolu modeli KONKR FIT'i resmi olarak tanıttı. Daha kompakt gövde, uzun pil ömrü ve dengeli performans hedefiyle geliştirilen cihaz, AMD’nin CES 2026'da duyurduğu Gorgon Point mimarisine sahip Ryzen AI 9 HX 470 APU'sunu kullanan ilk Windows el konsollarından biri olacak.

    Ayaneo KONKR FIT neler sunuyor?

    KONKR FIT, 7 inç boyutunda OLED bir ekranla geliyor. Panelin çözünürlük ve yenileme hızı henüz açıklanmasa da, OLED tercihinin özellikle taşınabilir kullanımda kontrast ve güç verimliliği açısından avantaj sunduğu söylenebilir. AYANEO, bu modeli klasik x86 el konsollarına kıyasla daha küçük bir kasada sunmayı hedefliyor.

    Ayaneo KONKR FIT tanıtıldı: AMD Gorgon Point, 80Wh ve dahası Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında cihaz, AMD Ryzen AI 9 HX 470 APU'dan güç alıyor. 12 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olan bu işlemci, Radeon 890M entegre grafik birimiyle birlikte geliyor. AMD'ye göre HX 470, 55 TOPS seviyesinde NPU performansı sunuyor ve Ryzen AI 400 ailesinin bir parçası olarak konumlanıyor. AYANEO'nun daha önce kullandığı HX 370'e kıyasla, özellikle entegre grafik tarafında 3 GHz’in üzerine çıkan saat hızlarıyla daha yüksek performans hedefleniyor.

    Pil tarafında ise KONKR FIT, 80 Wh kapasiteyle 8 saatin üzerinde bir değer sunuyor. Ancak bellek kapasitesi, depolama seçenekleri, bağlantı noktaları, soğutma sistemi, ağırlık ve ekranın teknik detayları şu aşamada paylaşılmış değil. Bu bilgilerin, lansmana yaklaşıldıkça netleşmesi bekleniyor. KONKR FIT, AYANEO'nun Strix Point mimarisinden Gorgon Point'e geçişini temsil eden bir ara model olarak konumlanıyor. Bu yönüyle cihaz, markanın gelecek nesil Windows el konsolları için önemli bir referans noktası olabilir.

