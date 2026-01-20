Ayaneo KONKR FIT tanıtıldı: AMD Gorgon Point, 80Wh ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AYANEO çatısı altında bulunan KONKR, ilk el konsolu modeli KONKR FIT'i resmi olarak tanıttı. Daha kompakt gövde, uzun pil ömrü ve dengeli performans hedefiyle geliştirilen cihaz, AMD’nin CES 2026'da duyurduğu Gorgon Point mimarisine sahip Ryzen AI 9 HX 470 APU'sunu kullanan ilk Windows el konsollarından biri olacak.

Ayaneo KONKR FIT neler sunuyor?

KONKR FIT, 7 inç boyutunda OLED bir ekranla geliyor. Panelin çözünürlük ve yenileme hızı henüz açıklanmasa da, OLED tercihinin özellikle taşınabilir kullanımda kontrast ve güç verimliliği açısından avantaj sunduğu söylenebilir. AYANEO, bu modeli klasik x86 el konsollarına kıyasla daha küçük bir kasada sunmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında cihaz, AMD Ryzen AI 9 HX 470 APU'dan güç alıyor. 12 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olan bu işlemci, Radeon 890M entegre grafik birimiyle birlikte geliyor. AMD'ye göre HX 470, 55 TOPS seviyesinde NPU performansı sunuyor ve Ryzen AI 400 ailesinin bir parçası olarak konumlanıyor. AYANEO'nun daha önce kullandığı HX 370'e kıyasla, özellikle entegre grafik tarafında 3 GHz’in üzerine çıkan saat hızlarıyla daha yüksek performans hedefleniyor.

Telefonu el konsoluna dönüştüren Ayaneo Pocket Play tanıtıldı 1 ay önce eklendi

Pil tarafında ise KONKR FIT, 80 Wh kapasiteyle 8 saatin üzerinde bir değer sunuyor. Ancak bellek kapasitesi, depolama seçenekleri, bağlantı noktaları, soğutma sistemi, ağırlık ve ekranın teknik detayları şu aşamada paylaşılmış değil. Bu bilgilerin, lansmana yaklaşıldıkça netleşmesi bekleniyor. KONKR FIT, AYANEO'nun Strix Point mimarisinden Gorgon Point'e geçişini temsil eden bir ara model olarak konumlanıyor. Bu yönüyle cihaz, markanın gelecek nesil Windows el konsolları için önemli bir referans noktası olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Ayaneo KONKR FIT tanıtıldı: AMD Gorgon Point, 80Wh ve dahası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: