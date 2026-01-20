Ayaneo KONKR FIT tanıtıldı: AMD Gorgon Point, 80Wh ve dahası

Ayaneo KONKR FIT neler sunuyor?
KONKR FIT, 7 inç boyutunda OLED bir ekranla geliyor. Panelin çözünürlük ve yenileme hızı henüz açıklanmasa da, OLED tercihinin özellikle taşınabilir kullanımda kontrast ve güç verimliliği açısından avantaj sunduğu söylenebilir. AYANEO, bu modeli klasik x86 el konsollarına kıyasla daha küçük bir kasada sunmayı hedefliyor.
Pil tarafında ise KONKR FIT, 80 Wh kapasiteyle 8 saatin üzerinde bir değer sunuyor. Ancak bellek kapasitesi, depolama seçenekleri, bağlantı noktaları, soğutma sistemi, ağırlık ve ekranın teknik detayları şu aşamada paylaşılmış değil. Bu bilgilerin, lansmana yaklaşıldıkça netleşmesi bekleniyor. KONKR FIT, AYANEO'nun Strix Point mimarisinden Gorgon Point'e geçişini temsil eden bir ara model olarak konumlanıyor. Bu yönüyle cihaz, markanın gelecek nesil Windows el konsolları için önemli bir referans noktası olabilir.