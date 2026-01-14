Giriş
    PS Plus Ocak 2026 kataloğu sızdırıldı: İşte gelecek oyunlar

    Sony'nin PlayStation Plus Ocak 2026 oyun listesini çok yakında resmi olarak açıklaması bekleniyor. Öncesinde, PS Plus Extra ve Premium abonelerini bekleyen oyun kataloğu sızdırıldı.

    PlayStation Plus Ocak 2026 oyunları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    PS Plus oyun listelerini resmî duyurudan önce paylaşmasıyla tanınan Billbil-kun'a göre, PlayStation Plus Extra ve Premium üyeleri için Ocak 2026 Oyun Kataloğu, birçok önemli oyunu içerecek.

    Sızdırılan listede, bu ayın en büyük oyunu olarak öne çıkan Resident Evil Village yer alıyor. Oyun, Ethan Winters'ın hikayesini devam ettiriyor ve hayatta kalma korkusu ile büyük beğeni topluyor. Ayrıca, uzun soluklu serinin en yeni oyunu olan Like a Dragon: Infinite Wealth de listede yer alıyor ve sıra tabanlı dövüş sistemiyle geniş açık dünya RPG deneyimi sunuyor.

    Sızdırılan diğer oyunlar arasında, keşif ve arazi sürüşüne odaklanan Expeditions: A MudRunner Game ve film serisine dayanan korku oyunu olan A Quiet Place: The Road Ahead bulunuyor. Liste, yürüyüş simülatörü olan The Exit 8 ve ralli yarış oyunu olan Art of Rally ile tamamlanıyor. A Quiet Place hariç, tüm oyunlar hem PS5 hem de PS4 kullanıcıları için mevcut olacak.

    Bu oyunların tamamı 20 Ocak'tan itibaren indirilebilir ve oynanabilir hale gelecek. Klasik oyunlardan hoşlanan Premium aboneler için kataloğa PlayStation 1 klasiği Ridge Racer da eklenecek. Ridge Racer 2 ve Ridge Racer Type 4 zaten Klasikler kataloğunda mevcut.

    PlayStation Plus Ocak 2026 (beklenen oyunlar)

    • Resident Evil Village (PS5 | PS4)
    • Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5 | PS4)
    • Expeditions: A MudRunner Game (PS5 | PS4)
    • A Quiet Place: The Road Ahead (PS5 | PS4)
    • Art of rally (PS5 | PS4)
    • The Exit 8 (PS5 | PS4)
