Bu da oldu: PS5, Xbox Series X ve Switch 2 tek konsolda birleşti

PS5, Switch 2 ve Series X tek cihazda
3D baskı ve mum döküm teknikleri kullanılarak üretilen yeni çalışma, tek bir üçgen soğutucu ve birleşik güç kaynağına sahip. Konsolun içinde üç farklı anakart, üçgen formdaki tek bir soğutucuya bağlanıyor. Büyük bir kasa fanı alttan hava çekerek tüm sistem boyunca akış oluşturuyor. PS5 tarafında bakır plakalar ve standart termal macun kullanılırken, yük altında sıcaklıkların yaklaşık 60 derece seviyesinde kaldığını söyleyelim.
Yukarıda belirttiğimiz gibi güç tarafında tüm konsollar tek bir güç kaynağından besleniyor. PS5 ve Xbox Series X’in düşük güç tüketimli bekleme modları sayesinde platformlar arasında geçiş yapmak yalnızca birkaç saniye sürüyor. Nintendo Switch 2 ise sisteme özel bir dock mekanizmasıyla entegre ediliyor ve gerektiğinde fiziksel olarak çıkarılabiliyor.
Disk sürücülerine yer verilmeyen mod çalışması, tabii ki ticari bir ürün olma iddiası taşımıyor. Buna rağmen mühendislik yaklaşımı, kasa içi yerleşimi ve soğutma verimliliği açısından oldukça iddialı bir örnek ve mod dünyasında referans gösterilecek işlerden biri olaiblir.