    Bu da oldu: PS5, Xbox Series X ve Switch 2 tek konsolda birleşti

    Çinli bir youtuber, PlayStation 5, Xbox Series X ve Nintendo Switch 2 donanımlarını tek çatı altında topladı. İşte video                                        

    Bu da oldu: PS5, Xbox Series X ve Switch 2 tek konsolda birleşti Tam Boyutta Gör
    Youtube'da teknoloji içerikleri ile tanınan 小宁子 XNZ, alışılmış mod projelerinin ötesine geçen bir çalışmaya imza attı. Modder, "Ningtendo PXBOX 5" adı verilen özel sistemle, PlayStation 5, Xbox Series X ve Nintendo Switch 2'yi tek bir gövdede bir araya getirdi. Proje, yalnızca üç farklı platformu tek kasada toplamakla kalmıyor, aynı zamanda güç dağıtımı ve soğutma yapısını da bir araya getiriyor.

    PS5, Switch 2 ve Series X tek cihazda

    3D baskı ve mum döküm teknikleri kullanılarak üretilen yeni çalışma, tek bir üçgen soğutucu ve birleşik güç kaynağına sahip. Konsolun içinde üç farklı anakart, üçgen formdaki tek bir soğutucuya bağlanıyor. Büyük bir kasa fanı alttan hava çekerek tüm sistem boyunca akış oluşturuyor. PS5 tarafında bakır plakalar ve standart termal macun kullanılırken, yük altında sıcaklıkların yaklaşık 60 derece seviyesinde kaldığını söyleyelim.

    Yukarıda belirttiğimiz gibi güç tarafında tüm konsollar tek bir güç kaynağından besleniyor. PS5 ve Xbox Series X’in düşük güç tüketimli bekleme modları sayesinde platformlar arasında geçiş yapmak yalnızca birkaç saniye sürüyor. Nintendo Switch 2 ise sisteme özel bir dock mekanizmasıyla entegre ediliyor ve gerektiğinde fiziksel olarak çıkarılabiliyor.

    Disk sürücülerine yer verilmeyen mod çalışması, tabii ki ticari bir ürün olma iddiası taşımıyor. Buna rağmen mühendislik yaklaşımı, kasa içi yerleşimi ve soğutma verimliliği açısından oldukça iddialı bir örnek ve mod dünyasında referans gösterilecek işlerden biri olaiblir.

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

