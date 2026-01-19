Bu da oldu: PS5, Xbox Series X ve Switch 2 tek konsolda birleşti

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Youtube'da teknoloji içerikleri ile tanınan 小宁子 XNZ, alışılmış mod projelerinin ötesine geçen bir çalışmaya imza attı. Modder, "Ningtendo PXBOX 5" adı verilen özel sistemle, PlayStation 5, Xbox Series X ve Nintendo Switch 2'yi tek bir gövdede bir araya getirdi. Proje, yalnızca üç farklı platformu tek kasada toplamakla kalmıyor, aynı zamanda güç dağıtımı ve soğutma yapısını da bir araya getiriyor.

PS5, Switch 2 ve Series X tek cihazda

3D baskı ve mum döküm teknikleri kullanılarak üretilen yeni çalışma, tek bir üçgen soğutucu ve birleşik güç kaynağına sahip. Konsolun içinde üç farklı anakart, üçgen formdaki tek bir soğutucuya bağlanıyor. Büyük bir kasa fanı alttan hava çekerek tüm sistem boyunca akış oluşturuyor. PS5 tarafında bakır plakalar ve standart termal macun kullanılırken, yük altında sıcaklıkların yaklaşık 60 derece seviyesinde kaldığını söyleyelim.

Yukarıda belirttiğimiz gibi güç tarafında tüm konsollar tek bir güç kaynağından besleniyor. PS5 ve Xbox Series X’in düşük güç tüketimli bekleme modları sayesinde platformlar arasında geçiş yapmak yalnızca birkaç saniye sürüyor. Nintendo Switch 2 ise sisteme özel bir dock mekanizmasıyla entegre ediliyor ve gerektiğinde fiziksel olarak çıkarılabiliyor.

PlayStation 5’in ROM anahtarları sızdı: Jailbreak kapısı açıldı 2 hf. önce eklendi

Disk sürücülerine yer verilmeyen mod çalışması, tabii ki ticari bir ürün olma iddiası taşımıyor. Buna rağmen mühendislik yaklaşımı, kasa içi yerleşimi ve soğutma verimliliği açısından oldukça iddialı bir örnek ve mod dünyasında referans gösterilecek işlerden biri olaiblir.

