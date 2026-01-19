Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Popüler Ubisoft oyununa yıllar sonra 60 FPS güncellemesi

    Ubisoft, Far Cry 3'ün yeni nesil konsollarda uzun zamandır beklenen 60 FPS güncellemesini nihayet alacağını resmen doğruladı. Güncelleme, oyuna daha akıcı ve sorunsuz bir oynanış getirecek.

    Far Cry 3 Classic Edition PS5 60 FPS güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, Far Cry 3 Classic Edition için 60 FPS güncellemesini resmi Far Cry X hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Duyurudan önce, yayıncı bu güncellemeye ilişkin olarak emojiler ve ince ipuçlarıyla dolu gizemli bir mesaj paylaşmıştı. Oyunun fanları bunu hızla çözdü ve 60 FPS yamasının geleceğini tahmin etti.

    Far Cry 3 Classic Edition PS5'te 60 FPS çalışacak!

    Far Cry 3, 2012'de çıkış yaptı ve serinin en iyi oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Blood Dragon, aynı oyunun 80'ler retro bilim kurgu döneminde geçen bir genişleme paketi. Öte yandan, Far Cry Primal, 2016'da çıkan ve taş devrinde geçen tamamen ayrı bir oyun. Hepsi yıllardır yeni konsollarda mevcut ancak 30 FPS ile sınırlı. 21 Ocak’ta yayınlanması planlanan 60 FPS güncellemesi, PlayStation 5 konsollarına ücretsiz sunulacak. Bu arada, Far Cry serisi PlayStation Plus Extra aboneliğine dahil oyunlar arasında.

    Güncelleme 21 Ocak'ta yayınlanacak

    Güncelleme, 21 Ocak'ta PS5 ve PS5 Pro konsollara gelecek. PS4 sahipleri 60 FPS güncellemesini alamayacak. Oyun, Xbox Series S ve Xbox Series X'te -FPS Boost programıyla- 60 FPS'de çalışıyor. Yeni yükseltme, oyunun standart olarak bu hızda oynanmasına olanak sağlayacak.

    Far Cry 3, Kasım 2012'de PS3, Xbox 360 ve PC için çıkış yaptı. 2014 sonu itibariyle 10 milyondan fazla sattı. Far Cry 3 Classic Edition ise 2018’de çıktı ve şu anda serinin en iyi oyunu olarak gösteriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    the lightkeeper türkçe yama jant boyası tavsiye instagram mesaj silme kondisyon bisikleti kalori hesaplama kredi kartı ekstre borcu eksi gözüküyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum