Popüler Ubisoft oyununa yıllar sonra 60 FPS güncellemesi

Tam Boyutta Gör Ubisoft, Far Cry 3 Classic Edition için 60 FPS güncellemesini resmi Far Cry X hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Duyurudan önce, yayıncı bu güncellemeye ilişkin olarak emojiler ve ince ipuçlarıyla dolu gizemli bir mesaj paylaşmıştı. Oyunun fanları bunu hızla çözdü ve 60 FPS yamasının geleceğini tahmin etti.

Far Cry 3, 2012'de çıkış yaptı ve serinin en iyi oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Blood Dragon, aynı oyunun 80'ler retro bilim kurgu döneminde geçen bir genişleme paketi. Öte yandan, Far Cry Primal, 2016'da çıkan ve taş devrinde geçen tamamen ayrı bir oyun. Hepsi yıllardır yeni konsollarda mevcut ancak 30 FPS ile sınırlı. 21 Ocak’ta yayınlanması planlanan 60 FPS güncellemesi, PlayStation 5 konsollarına ücretsiz sunulacak. Bu arada, Far Cry serisi PlayStation Plus Extra aboneliğine dahil oyunlar arasında.

Güncelleme 21 Ocak'ta yayınlanacak

Güncelleme, 21 Ocak'ta PS5 ve PS5 Pro konsollara gelecek. PS4 sahipleri 60 FPS güncellemesini alamayacak. Oyun, Xbox Series S ve Xbox Series X'te -FPS Boost programıyla- 60 FPS'de çalışıyor. Yeni yükseltme, oyunun standart olarak bu hızda oynanmasına olanak sağlayacak.

Far Cry 3, Kasım 2012'de PS3, Xbox 360 ve PC için çıkış yaptı. 2014 sonu itibariyle 10 milyondan fazla sattı. Far Cry 3 Classic Edition ise 2018’de çıktı ve şu anda serinin en iyi oyunu olarak gösteriliyor.

