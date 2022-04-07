Ayçiçeği poleniyle üretilen kağıt, defalarca yeniden yazdırılabiliyor

Kağıdın geri dönüştürülebilirliği yüksek olsa da ayçiçeği poleni kullanılarak geliştirilen yeni bir kağıt, defalarca kullanılabilir bir yapıya sahip. Kağıt üzerine en az sekiz kez baskı yapılabiliyor, silinebiliyor ve ardından tekrar yazdırılabiliyor.
Ayçiçeği poleninden tekrar kullanılabilir kağıt yapımı
Nanyang Teknoloji Üniversitesi bilim insanları, yeniden hamur haline getirilmeden geri dönüştürülebilen ve karbon emisyonlarını en aza indirmeye yardımcı olan polen bazlı kağıt geliştirdiler.
Geliştirilen kağıt, geleneksel odun hamuru bazlı kağıttan daha yumuşak ve daha saydam bir yapıya sahip olmasına rağmen normal bir lazer yazıcıyla baskı almaya olanak tanıyor. Kağıda yapışkan bir bant uygulanması veya kağıdın suya yerleştirilmesi kağıt üzerindeki metin veya görüntüyü etkilemiyor.
Kağıt, iki dakika boyunca alkali bir solüsyon içerisinde ovalanınca baskı yüzeyden ayrılıyor. Daha sonra boş olan kağıt, beş dakika boyunca etanol içinde bırakılıp ardından kurutulup asetik asit ile yeniden işlemeye hazırlanıyor. Ekip, bu şekilde kağıdın en az sekiz döngü boyunca kullanılabileceğini belirtiyor.
Araştırma ekibi, geleneksel yöntemlerle kağıt üretmek için ağaçların kesilmesi gereksiniminin ortadan kaldırılabileceğini söylüyor. Ayrıca ayçiçeği poleninin yanı sıra kamelya ve nilüfer gibi bitkilerden de elde edilen polenlerin bu işlem için kullanılabileceği belirtiliyor.Kaynakça https://newatlas.com/environment/sunflower-pollen-erasable-paper/ https://www.ntu.edu.sg/news/detail/pollen-paper-that-you-can-print-on-and-unprint Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa