Dünyada ilk kez 50 ülke, elektrik ihtiyacının %10'unu güneş ve rüzgardan üretti

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Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi gün geçtikçe daha fazla önem kazanırken yayınlanan yeni bir rapor, en az 50 ülkenin elektrik ihtiyacının %10'undan fazlasını rüzgar ve güneş enerjisinden elde ettiğini gösterdi. Bu, bir dünya rekoru anlamına geliyor.

Kömürden enerji üretme oranı da arttı

Bağımsız enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan bir rapor, küresel olarak yenilenebilir enerjinin durumuna dair bilgiler sunuyor. Rapor, 2020'de enerji ihtiyacının en az %10'unu güneş ve rüzgardan üreten 43 ülke varken bu sayının 2021 yılında 50'ye çıktığını gösteriyor.

Ayrıca raporda, temiz elektrik kaynaklarının 2021'de dünya elektriğinin %38'ini oluşturduğuna yer veriliyor. Yenilenebilir kaynaklar, geçtiğimiz yıl % 36'yla gerçekleşen kömürden enerji üretimine kıyasla daha iyi bir orana sahip.

2021'de elektrik ihtiyacının %25'inden fazlasını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan ülke sayısı 10'a ulaştı ve bu ülkeler arasında %52'yle Danimarka, %47'yle Uruguay ve %43'le Lüksemburg yer alıyor.

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Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretme oranları artıyor ve gün geçtikçe daha yaygın bir hale geliyor ancak kömürden enerji üretme oranı 2021 yılında bir önceki yıla oranla %9 büyüme gösterdi. Yalnızca rüzgar ve güneş enerjisiyle üretilen enerji, geçtiğimiz yıl toplam küresel ihtiyacına oranla %29 olarak gerçekleşti.

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