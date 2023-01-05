Bu termos iPhone ile takip edilebiliyor

Ember Travel Mug 2+ özellikleri ve fiyatı
Ember Travel Mug 2+ akıllı termos dokunmatik ekranı ile 60 dereceye kadar sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ya da mobil uygulama üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. 3 saat sıcaklık sağlayabilen ürün şarja takılı iken sürekli çalışabiliyor.
En dikkat çekici kısmı ise Apple Cihazımı Bul ağına dahil olması. iOS ve Mac kullanıcıları uygulamada termoslarını görebilecekler. Ayrıca Apple Watch ile de takip edilebilecek. Dahili hoparlörü sayesinde ortam içerisinde uyarı vererek bulunabilecek. Ember Travel Mug 2+ akıllı termos 200$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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