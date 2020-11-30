Bağırsak mikrobiyomuyla uyku kalitesi arasındaki ilişkili incelendi

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Bağırsakta mikrobiyomuyla ( bağırsakta yaşayan bakteriler, virüsler, mantarlar ) kişilerin genel sağlığı arasında birçok ilişki bulunmasına ve bu alanda birçok çalışma yapılmasına karşın yeni araştırmalara göre bu durum uyku kalitesiyle de yakından ilişkili.

Japan’s University of Tsukuba kurumu araştırmacılarının yürüttüğü yeni araştırmada bağırsak bakterilerinin çeşitliliğinin azalmasının, deney hayvanlarında uyku bozukluğuna neden olabileceği tespit edildi.

Fare deneyleri

Araştırmacılar bağırsak bakterileri tarafından üretilen dopamin ve serotonin nörotransmitterlerinin ( Nöronlar arasında veya bir nöron ile başka bir hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasallara nörotransmitter denir. Sinir sistemi boyunca sinirsel sinyaller bu kimyasal taşıyıcılar yardımıyla iletilir. ) uyku üzerindeki etkisini incelemek amacıyla kemirgenlere 4 hafta boyunca yüksek doz antibiyotik verdi. Daha sonra antibiyotik verilen fareler antibiyotik uygulanmayan kontrol grubuyla kıyaslandı.

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Yapılan kıyaslamalar neticesinde bağırsak bakterileri tarafından üretilen 200 farklı metabolitin ( Metabolitler metabolizma sonucu ortaya çıkan ara ürünler ve ürünlerdir. ) 60’ının, antibiyotik uygulanan farelerde eksik çıktığı tespit edildi.

Antibiyotik uygulan farelerin EEG’si ( Elektroensefalografi, beyin dalgalarının monitörizasyonu için kullanılır ) incelendi ve incelemeler sonucunda bu grubun sık sık uyku bozuklukları yaşadığı tespit edildi. Araştırmacılar bahsi geçen durumun serotonin eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Leonardo da Vinci'nin çizimlerinden çeşitli DNA'lar elde edildi"

Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.

https://www.nature.com/articles/s41598-020-76562-9

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