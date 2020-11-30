Bağırsak mikrobiyomuyla uyku kalitesi arasındaki ilişkili incelendi

Bağırsakta mikrobiyomuyla ( bağırsakta yaşayan bakteriler, virüsler, mantarlar ) kişilerin genel sağlığı arasında birçok ilişki bulunmasına ve bu alanda birçok çalışma yapılmasına karşın yeni araştırmalara göre bu durum uyku kalitesiyle de yakından ilişkili.
Japan’s University of Tsukuba kurumu araştırmacılarının yürüttüğü yeni araştırmada bağırsak bakterilerinin çeşitliliğinin azalmasının, deney hayvanlarında uyku bozukluğuna neden olabileceği tespit edildi.
Fare deneyleri
Araştırmacılar bağırsak bakterileri tarafından üretilen dopamin ve serotonin nörotransmitterlerinin ( Nöronlar arasında veya bir nöron ile başka bir hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasallara nörotransmitter denir. Sinir sistemi boyunca sinirsel sinyaller bu kimyasal taşıyıcılar yardımıyla iletilir. ) uyku üzerindeki etkisini incelemek amacıyla kemirgenlere 4 hafta boyunca yüksek doz antibiyotik verdi. Daha sonra antibiyotik verilen fareler antibiyotik uygulanmayan kontrol grubuyla kıyaslandı.İlginizi Çekebilir Mycobacterium tuberculosis'in enerji metabolizması üzerinde çalışıldı
Yapılan kıyaslamalar neticesinde bağırsak bakterileri tarafından üretilen 200 farklı metabolitin ( Metabolitler metabolizma sonucu ortaya çıkan ara ürünler ve ürünlerdir. ) 60’ının, antibiyotik uygulanan farelerde eksik çıktığı tespit edildi.
Antibiyotik uygulan farelerin EEG’si ( Elektroensefalografi, beyin dalgalarının monitörizasyonu için kullanılır ) incelendi ve incelemeler sonucunda bu grubun sık sık uyku bozuklukları yaşadığı tespit edildi. Araştırmacılar bahsi geçen durumun serotonin eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor.
Ayrıca Bkz. "Leonardo da Vinci'nin çizimlerinden çeşitli DNA'lar elde edildi"
Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.
https://www.nature.com/articles/s41598-020-76562-9 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En havalı şöför yada en "hava"sız?
xd
Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun
yıldız yok :D
savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir
evde yalnızım
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.