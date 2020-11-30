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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bağırsak mikrobiyomuyla uyku kalitesi arasındaki ilişkili incelendi

    Japan’s University of Tsukuba kurumu araştırmacılarının yaptığı araştırmada bağırsak bakterilerinin çeşitliliğinin azalmasının, deney hayvanlarında uyku bozukluğuna neden olabileceği tespit edildi.
    10 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Bağırsak mikrobiyomuyla uyku kalitesi arasındaki ilişkili incelendi
    Tam Boyutta Gör

    Bağırsakta mikrobiyomuyla ( bağırsakta yaşayan bakteriler, virüsler, mantarlar ) kişilerin genel sağlığı arasında birçok ilişki bulunmasına ve bu alanda birçok çalışma yapılmasına karşın yeni araştırmalara göre bu durum uyku kalitesiyle de yakından ilişkili.

    Japan’s University of Tsukuba kurumu araştırmacılarının yürüttüğü yeni araştırmada bağırsak bakterilerinin çeşitliliğinin azalmasının, deney hayvanlarında uyku bozukluğuna neden olabileceği tespit edildi.

    Fare deneyleri

    Bağırsak mikrobiyomuyla uyku kalitesi arasındaki ilişkili incelendi

    Araştırmacılar bağırsak bakterileri tarafından üretilen dopamin ve serotonin nörotransmitterlerinin ( Nöronlar arasında veya bir nöron ile başka bir hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasallara nörotransmitter denir. Sinir sistemi boyunca sinirsel sinyaller bu kimyasal taşıyıcılar yardımıyla iletilir. ) uyku üzerindeki etkisini incelemek amacıyla kemirgenlere 4 hafta boyunca yüksek doz antibiyotik verdi. Daha sonra antibiyotik verilen fareler antibiyotik uygulanmayan kontrol grubuyla kıyaslandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mycobacterium tuberculosis'in enerji metabolizması üzerinde çalışıldı

    Yapılan kıyaslamalar neticesinde bağırsak bakterileri tarafından üretilen 200 farklı metabolitin ( Metabolitler metabolizma sonucu ortaya çıkan ara ürünler ve ürünlerdir. ) 60’ının, antibiyotik uygulanan farelerde eksik çıktığı tespit edildi.

    Antibiyotik uygulan farelerin EEG’si ( Elektroensefalografi, beyin dalgalarının monitörizasyonu için kullanılır ) incelendi ve incelemeler sonucunda bu grubun sık sık uyku bozuklukları yaşadığı tespit edildi. Araştırmacılar bahsi geçen durumun serotonin eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Leonardo da Vinci'nin çizimlerinden çeşitli DNA'lar elde edildi"

    Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.



    https://www.nature.com/articles/s41598-020-76562-9 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    1BilimAdamı

    En havalı şöför yada en "hava"sız?

    17 dakika önce
    1BilimAdamı

    xd

    18 dakika önce
    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    5 saat önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    5 saat önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    8 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    20 saat önce
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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    2 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    2 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
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