Leonardo da Vinci'nin çizimlerinden çeşitli DNA'lar elde edildi

Dünyaca ünlü ressam ve mücit Leonardo da Vinci’nin tablolarından çeşitli DNA örnekleri elde edildi. İspanyol gazetesi El País’in açıklamalarına göre aralarında ünlü ressama ait ‘’Autoritratto’’ ile ‘’Uomo della Bitta’’ çizimlerinin de bulunduğu çeşitli çizimlerden, çeşitli mantar, bakteri ve insan DNA’sı elde edildi.
Leonardo Da Vinci
Aralarında tarihçilerin, mikrobiyologların ve sanat restoratörlerinin bulunduğu multidisipliner ( çok disiplinli ) araştırma ekibi ünlü ressamın çizimlerini incelemekle birlikte University of Natural Resources and Life Sciences of Vienna kurumunda mikrobiyolog olan Guadalupe Piñar; çizimlerin biyolojik arşiv oluşturabilecek kadar genetik materyal barındırdığını belirtiyor.İlginizi Çekebilir Deniz kıyılarında biyoçeşitliliği sağlayacak oluklu fayanslar geliştirildi
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Yapılan incelemeler neticesinde insan derisinde yaşayan bakteriler, pnömoniyle ( zatürre ) ilişkili virüs türü ve bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmalar bahsi geçen çizimlerden izole edildi.
Yeni araştırma El País gazetesinde ve Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlandı.
Kaynakça https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.593401/full https://elpais.com/ciencia/2020-11-24/hongos-bacterias-y-adn-humano-en-los-dibujos-de-leonardo-da-vinci.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.