Leonardo da Vinci'nin çizimlerinden çeşitli DNA'lar elde edildi

Dünyaca ünlü ressam ve mücit Leonardo da Vinci’nin tablolarından çeşitli DNA örnekleri elde edildi. İspanyol gazetesi El País’in açıklamalarına göre aralarında ünlü ressama ait ‘’Autoritratto’’ ile ‘’Uomo della Bitta’’ çizimlerinin de bulunduğu çeşitli çizimlerden, çeşitli mantar, bakteri ve insan DNA’sı elde edildi.

Leonardo Da Vinci

Aralarında tarihçilerin, mikrobiyologların ve sanat restoratörlerinin bulunduğu multidisipliner ( çok disiplinli ) araştırma ekibi ünlü ressamın çizimlerini incelemekle birlikte University of Natural Resources and Life Sciences of Vienna kurumunda mikrobiyolog olan Guadalupe Piñar; çizimlerin biyolojik arşiv oluşturabilecek kadar genetik materyal barındırdığını belirtiyor.

Yapılan incelemeler neticesinde insan derisinde yaşayan bakteriler, pnömoniyle ( zatürre ) ilişkili virüs türü ve bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmalar bahsi geçen çizimlerden izole edildi.

Yeni araştırma El País gazetesinde ve Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlandı.

