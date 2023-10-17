Baidu, GPT-4'e rakip olacak yeni Ernie AI sürümünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji şirketi Baidu, üretken yapay zeka (AI) modeli Ernie’nin en yeni sürümünü tanıttı ve yeteneklerinin ChatGPT’nin arkasında ki OpenAI'nin öncü GPT-4 modeliyle aynı seviyede olduğunu söyledi. Baidu daha önce Ernie'nin ChatGPT 3.5'i geçtiğini iddia etmişti. Ancak hem güncel hem de eski modelin performans konusunda ChatGPT ve GPT modelleriyle rekabette zorlandığı belirtiliyor.

Baidu, Ernie 4.0 modelini tanıttı

Baidu CEO’su Robin Li, Pekin'de düzenlenen bir etkinlikte Ernie 4.0'ı tanıtarak modelin hafıza yeteneklerine odaklandı ve modelin gerçek zamanlı olarak dövüş sanatları alanında bir roman yazdığını gösterdi. Li ayrıca Ernie 4.0'ın reklam afişleri ve videolar oluşturabildiğini de aktardı. Öte yandan analistler ve endüstri uzmanları pek etkilenmemiş gibi görünüyor.

IDC'de analist olan Lu Yanxia, Ernie 4.0'ın önceki versiyona kıyasla önemli bir gelişim göstermediğini söyledi. Şirketin CEO’su da yükseltmelerin uygulamaları kullanım esnasında fark edileceğini belirtiyor. Diğer önemli duyurular arasında firmanın Baidu Drive ve Baidu Maps dahil olmak üzere tüm ürünlerine üretken yapay zekayı entegre etmesi yer alıyor. Ernie, Baidu’nun hizmetlerine Baidu Maps’ten başlayarak halihazırda entegre edilmeye başlanmış durumda.

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Çin'in en büyük internet arama motorunun sahibi olan Baidu, mart ayında Ernie tarafından desteklenen ve ErnieBot olarak adlandırılan bir sohbet robotunu piyasaya sürdü, ancak yatırımcılara yalnızca önceden kaydedilmiş senaryolar gösterdikleri için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ağustos ayında Baidu, yapay zeka ürünlerini halka sunmak için hükümet onayı alan bir dizi firma arasında yer aldı. Baidu'nun baş teknoloji sorumlusu Wang Haifeng etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, Ernie'nin kamu kullanımına açılmasından bu yana 45 milyon kullanıcıya ulaştığını söyledi. Bunun yanında Çin’in şu anda en az 130 büyük dil modeline (LLM) sahip olduğunu bildiriliyor. Bu sayı küresel toplamın yüzde 40'ını temsil ediyor ancak bu alanda ABD, yüzde 50’lik pay ile lider durumda.

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Baidu, GPT-4'e rakip olacak yeni Ernie AI sürümünü tanıttı