Adobe, İçeriklerin Yapay Zekâyla Yapılıp Yapılmadığını Gösterecek

Amerika Birleşik Devletleri merkezli dünyanın en büyük grafik tasarım şirketi olan Adobe, görsellerin içine eklenecek bir ikon ile görselin yapay zekâ ile yapılıp yapılmadığını gösterebilecek.
Adobe tarafından üretilen ve Microsoft, Intel gibi devlerin de dahil olduğu C2PA standartlarına sahip olup olmadığını gösterebilmek adına görsellere şeffaf bir logo eklenecek.
Logo içerisinde “c” ve “r” harflerini barındırıyor. Bu logonun anlamı Adobe tarafından şeffaflığın simgesi olarak açıklandı.
Oluşturulan “cr” logosu, bir içeriğin nasıl oluşturulduğunu veya düzenlendiğini gösterecek. Böylelikle içeriğin yapay zekâyla oluşturulup oluşturulmadığını bu şekilde öğrenmek mümkün olacak. Logo, içeriklerin orijinalliğini ve kaynağını belirlemek için kurulan C2PA isimli koalisyona ait. Bu koalisyonda Adobe, Microsoft, Arm, Intel ve Truepic gibi teknolojinin dev firmaları yer alıyor.
Logo, Adobe’nin fotoğraf veya düzenleme uygulamalarıyla beraber Bing Resim Oluşturucu gibi yerlerde de yer alabilecek.
Bu ikon yoluyla içerik hakkında bilgi almak da mümkün olacak. İkonun üstüne gelindiğinde, içeriği kimin yaptığı, açıklaması, kullanılan uygulama, yapay zekâ ile oluşturulup oluşturulmadığı ve eğer oluşturulduysa hangi yapay zekâ aracının kullanıldığı gibi detaylı bilgiler kullanıcıya sunulacak.
Şirketler, bu sembol yoluyla sahte içeriklerin ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.
Adobe, C2PA şirketlerinin önümüzdeki aylarda yeni sembolü kendi hizmetlerine entegre etmeye başlayacak. Bu sembolün kullanılmasının zorunlu olmadığı da ayrıca belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.