Artık Internet 'meme'lerini de anlıyor: OpenAI, çok modlu AI modeli GPT-4’ü duyurdu

ChatGPT, GPT-4 ile artık daha akıllı
OpenAI tarafından yapılan açıklamada GPT-4 bugün, bir bekleme listesiyle birlikte ChatGPT Plus'ta kullanılabilir halde olacak. ChatGPT Plus, herkesin kullanımına sunulmuş olan ChatGPT’nin ücretli, Premium bir sürümü konumunda.
Öte yandan GPT-4 görünüşe göre zaten bir süredir gizlice hayatımızdaymış. Microsoft bugün OpenAI ile birlikte geliştirdiği sohbet robotu teknolojisi Bing Chat'in GPT-4 üzerinde çalıştığını doğruladı. GPT-4 ayrıca web sitelerini tarayan ve müşteri destek personeline özet sunan Stripe’ta ve Duolingo’nun ücretli bir aboneliğinde kullanılıyor.
Görselleri anlayabiliyor
GPT-4 ve yetenekleri hakkındaki spekülasyonlar geçtiğimiz aylar boyunca devam etti ve birçok kişi bunun önceki sistemlere göre büyük bir sıçrama olacağını öne sürdü. Ancak görünüşe göre GPT-4, eksikliklerin giderilmesine ve performansın artırılmasına odaklanan bir model. Bununla birlikte GPT-4’ün eğitildiği veri kümesi yine Eylül 2021’den sonrasını içermiyor. OpenAI, GPT-4’ü görünüşe göre sistemlerine veya uygulamalarına entegre etmek isteyenler için hazırlamışa benziyor. Zira yeni modelin GPT-3.5'e kıyasla izin verilmeyen içerik taleplerine yanıt verme olasılığının yüzde 82 daha az olduğu vurgulanıyor.Kaynakça https://openai.com/product/gpt-4 https://techcrunch.com/2023/03/14/openai-releases-gpt-4-ai-that-it-claims-is-state-of-the-art/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)