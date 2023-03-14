Artık Internet 'meme'lerini de anlıyor: OpenAI, çok modlu AI modeli GPT-4’ü duyurdu

Tam Boyutta Gör OpenAI, aylar süren bekleyişin ardından şirket için yeni bir kilometre taşı olan görüntü ve metin anlama yapay zeka modeli GPT-4'ü piyasaya sürdü. OpenAI'nin son derece popüler olan ChatGPT sohbet botunda bulunan mevcut nesil GPT-3.5 ise sadece metin algılayıp oluşturabiliyordu.

ChatGPT, GPT-4 ile artık daha akıllı

OpenAI tarafından yapılan açıklamada GPT-4 bugün, bir bekleme listesiyle birlikte ChatGPT Plus'ta kullanılabilir halde olacak. ChatGPT Plus, herkesin kullanımına sunulmuş olan ChatGPT’nin ücretli, Premium bir sürümü konumunda.

Öte yandan GPT-4 görünüşe göre zaten bir süredir gizlice hayatımızdaymış. Microsoft bugün OpenAI ile birlikte geliştirdiği sohbet robotu teknolojisi Bing Chat'in GPT-4 üzerinde çalıştığını doğruladı. GPT-4 ayrıca web sitelerini tarayan ve müşteri destek personeline özet sunan Stripe’ta ve Duolingo’nun ücretli bir aboneliğinde kullanılıyor.

Görselleri anlayabiliyor

Tam Boyutta Gör OpenAI'ye göre GPT-4 görüntü ve metin girdilerini kabul edebiliyor ve çeşitli profesyonel ve akademik ölçütlerde "insan seviyesinde" performans gösterebiliyor. Şirket GPT-4'ün simüle edilmiş sınavları (Uniform Bar, LSAT, GRE gibi) GPT-3.5'e kıyasla "sınava girenlerin ilk yüzde 10'u civarında" bir puanla geçtiğini bildirdi. OpenAI ayrıca yeni sistemin selefine kıyasla "olgusallık, yönlendirilebilirlik ve bariyerlerin dışına çıkmamama” konularında üstün bir performans sergilediğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör GPT-4 her ne kadar resim girdilerini de kabul etse de şimdilik sadece yine metin olarak çevep verebiliyor. OpenAI ayrıca sistemlerin, bilgi uydurma eğilimi ile birlikte şiddet içeren ve zararlı metinler üretme kapasitesi de dahil olmak üzere önceki dil modelleriyle aynı sorunların çoğunu koruduğu konusunda uyarıyor.

OpenAI ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? 3 ay önce eklendi

GPT-4 ve yetenekleri hakkındaki spekülasyonlar geçtiğimiz aylar boyunca devam etti ve birçok kişi bunun önceki sistemlere göre büyük bir sıçrama olacağını öne sürdü. Ancak görünüşe göre GPT-4, eksikliklerin giderilmesine ve performansın artırılmasına odaklanan bir model. Bununla birlikte GPT-4’ün eğitildiği veri kümesi yine Eylül 2021’den sonrasını içermiyor. OpenAI, GPT-4’ü görünüşe göre sistemlerine veya uygulamalarına entegre etmek isteyenler için hazırlamışa benziyor. Zira yeni modelin GPT-3.5'e kıyasla izin verilmeyen içerik taleplerine yanıt verme olasılığının yüzde 82 daha az olduğu vurgulanıyor.

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