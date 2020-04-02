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    Bakan açıkladı: Günlük test sayısı 30 bin'e çıkacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs test sayısının önümüzdeki hafta 25 bin, önümüzdeki 10 gün içerisinde ise 30 bine çıkacağını açıkladı. Test merkezi sayısı da 89'a çıkacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakan açıkladı: Günlük test sayısı 30 bin'e çıkacak
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Test sayısının önümüzdeki günlerde artacağını duyurdu.

    Türkiye’de ilk koronavirüs vakası görüldüğünde az sayıda test yapıldığı için eleştiriliyordu. Son 3 gündür günlük test sayısı 10 bini aşmış durumda. 30 Mart tarihinde 11535, 31 Mart tarihinde 15422 ve 1 Nisan tarihinde 14396 test yapıldı. Bugüne kadarki toplam test sayısı ise 106799.

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test önümüzdeki birkaç gün içerisinde test merkezi sayısının 71'den 89 merkeze çıkacağını duyurdu. Bakan Koca, koronavirüs test sayısının önümüzdeki hafta günlük 25 bine, önümüzdeki 10 gün içinde ise günlük 30 bine çıkacağının müjdesini verdi.

    Bakanın açıklamalarına göre Türkiye’de şu anda, Çin’den getirilen 400 bin hızlı test kiti var. Buna ek olarak 1 milyon test kitimiz daha bulunuyor.



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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    hunkar159 (hunkar hunkar) 6 gün
    Test sayısında Avusturya ile yarışıyoruz.
    orf.at/...

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    Umutcan 6 gün
    Ben bu durumdan normal hayata geri nasıl dönülecek onu merak ediyorum. Toplum bağışıklığı ile mi, yoksa bulunacak
    ve herkese yapılacak bir aşı ile mi? Dünyanın neredeyse bir dünya savaşı atlatmış gibi olacağı gerçek.
    Şu felaketten kurtulunca tüm ülkelerin Çin'e baskı yapması gerekiyor artık.
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    Jose_Gökhan 6 gün
    Yav artık boşuna sokağa çıkma yasağı falan gelmesin iş işten çoktan geçti.Antalya da bile dün dışarısı tıklım tıklımdı.İstanbul'da ne kadar vahimdir siz tahmin edin.Anadolu da kimsenin umurunda değil.Artık bulaşan bulaştı bu saatten sonra bunun önünün almanın tek yolu ölen kişi sayısının rakamlarını 99'dan sonrasını açıklamamak yada yayın yasağı getirmek.Bizim hükümetimizin yapabilecekleri bu kadar
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    volga tuygun (tuygun habora) 6 gün
    Yalnız şöyle bir sıkıntı var, tamam tabii ki test çok yapılsın ve vaka sayımız netleşip önlemleri arttırılsın. Ama vaka arttıkça yoğun bakım ünitesi ihtiyacı da artıyor. Pozitif vakaların ne kadarına yoğun bakım ünitesinde bakılabilecek? Oranlamalara bakarsak günde 30000 kişiye test uygulanırsa ortalama her gün 300 y. bakım hastaı çıkabilir ( tahmini ) İyileşme oranı hastalanma oranından daha az. O yüzden en çok çalışılması gereken yer bence yoğun bakım ünite sayısını çoğaltmak olmalı.
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 6 gün volga tuygun
    Her vaka yoğun bakım veya entübe olmak zorunda değil. Pozitif ile negatifi ayırmak gerekli. Ne kadar test o kadar iyi. Güney Kore aşırı test yapıp hızlıca düzene soktu kendini mesela.
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    por favor (ssena arıkuşu) 6 gün
    Ne kadar çok test, o kadar vaka sayısı tespiti demektir.
    Elbette 83 milyonluk ülkede herkese test yapılamaz ama maksimum için uğraşılmalı.
    Ve sadece bizim için değil tüm ülkeler için geçerli. Tespit edilebilen vaka sayısının 10-14 misli virüse maruz kalmış kişilerin olduğu da gerçek.
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    huntedman (ahmet yılmaz) 6 gün
    Evde oturmayla test yapılyor ya gerek yok.
    Nasıl olsa aksırıp pıskırınca mecbur bakacak.
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    ozbey08 (Özbey ) 6 gün
    tüm sağlık çalışanlarına her hafta pazartesi günü test yapılmalı

    başka ülkeler bunu yapıyor.
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    otodr (b c) 6 gün
    Bu kafayla 30 binleri görmek hayal. Test yaptırmak ölüm. Kafasına yatmayan hiç kimseye test yapmıyorlar. Keyfi uygulamalar oluyor. Az veya çok şikayeti olan herkese, hatta belirli aralıklarla tüm sağlık personeline, eczacılara, market çalışanlarına test yapılmalı.
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    interwap (Volkan ) 6 gün
    Bende 40 bine çıkacak diyorum. Ama ne zaman?
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    2053 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    koronavirüs, covid-19 ve
    6 etiket daha test sayısı günlük test sayısı fahrettin koca sağlık bakanı Bilim ve Teknoloji Galeri
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