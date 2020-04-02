Bakan açıkladı: Günlük test sayısı 30 bin'e çıkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Test sayısının önümüzdeki günlerde artacağını duyurdu.
Türkiye’de ilk koronavirüs vakası görüldüğünde az sayıda test yapıldığı için eleştiriliyordu. Son 3 gündür günlük test sayısı 10 bini aşmış durumda. 30 Mart tarihinde 11535, 31 Mart tarihinde 15422 ve 1 Nisan tarihinde 14396 test yapıldı. Bugüne kadarki toplam test sayısı ise 106799.İlginizi Çekebilir Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 2148 yeni vaka
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test önümüzdeki birkaç gün içerisinde test merkezi sayısının 71'den 89 merkeze çıkacağını duyurdu. Bakan Koca, koronavirüs test sayısının önümüzdeki hafta günlük 25 bine, önümüzdeki 10 gün içinde ise günlük 30 bine çıkacağının müjdesini verdi.
Bakanın açıklamalarına göre Türkiye’de şu anda, Çin’den getirilen 400 bin hızlı test kiti var. Buna ek olarak 1 milyon test kitimiz daha bulunuyor.
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ve herkese yapılacak bir aşı ile mi? Dünyanın neredeyse bir dünya savaşı atlatmış gibi olacağı gerçek.
Şu felaketten kurtulunca tüm ülkelerin Çin'e baskı yapması gerekiyor artık.
Elbette 83 milyonluk ülkede herkese test yapılamaz ama maksimum için uğraşılmalı.
Ve sadece bizim için değil tüm ülkeler için geçerli. Tespit edilebilen vaka sayısının 10-14 misli virüse maruz kalmış kişilerin olduğu da gerçek.
Nasıl olsa aksırıp pıskırınca mecbur bakacak.
başka ülkeler bunu yapıyor.